Florbal

2. regionální liga dorostenců – neděle 9.00: FBŠ Gorily Plzeň Tlučná – Florbal Tachov, 10.10: USK Akademik Cheb – Sport Club Klatovy, 11.20: FBŠ Gorily Plzeň Tlučná – Florbal Sokolov, 12.30: USK Akademik Cheb – Florbal Tachov, 13.40: Florbal Sokolov – Sport Club Klatovy (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale ZŠ Čapkova v Klatovech). Plzeňská liga mladších žáků – sobota 9.50: Sport Club Klatovy dívky – FBŠ Slavia Plzeň red, 11.30: Sport Club Klatovy dívky – TJ Tlučná, 12.20: Sport Club Klatovy – FBC Rokycany (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Tlučné).

Plzeňská liga elévů – sobota 9.20: Sport Club Klatovy červení – Florbalová akademie Plzeň, 10.00: Go-Go Horšovský Týn – Sport Club Klatovy červení, 11.20: FBŠ Gorily Plzeň bílí – Sport Club Klatovy červení, 12.40: Sport Club Klatovy červení – Horšovský Týn OPEN TEAM, 13.40: FBŠ Slavia Plzeň girls – Sport Club Klatovy červení (všechny zápasy se hrají v Horšovském Týně).

Plzeňská liga přípravek – neděle 8.20: Sport Club Klatovy červení – Sport Club Klatovy černí, 8.40: Florbal Tachov černí – Sport Club Klatovy černí, 9.00: Sport Club Klatovy červení – FBŠ Gorily Plzeň bílí, 9.20: FBŠ Slavia Plzeň red – Sport Club Klatovy černí, 10.00: Sport Club Klatovy červení – FBŠ Gorily Plzeň bílí, 10.40: Sport Club Klatovy červení – Florbal Tachov černí, 11.00: FBŠ Slavia Plzeň red – Sport Club Klatovy červení (všechny zápasy se hrají v Plzni v hale AREA D).

Lední hokej

2. liga, skupina západ (nadstavba B) – sobota 17.30: SHC Klatovy – HC WIKOV Hronov. Společná krajská liga, předkolo play-off, 2. zápas – neděle 17.45: HC Baník Sokolov B – HC Klatovy B. Krajská hokejová soutěž, skupina A – neděle 17.30: TJ START Luby – TJ Město Zbiroh (zimní stadion Klatovy). Regionální liga juniorů – pátek 17.30: HC Domažlice – HC Klatovy.

Regionální liga dorostu – sobota 11.40: HC Klatovy – HC Spartak Žebrák. Klatovská hokejová liga – sobota 20.15: AHC Gladiators – AHC Dynamo (zimní stadion Klatovy). Šumavská liga amatérského hokeje – sobota 14.15: HC 2009 Nýrsko – HC Vizi Auto, neděle 12.45: HC El Barto – HC Poběžovice, 14.25: HC Vícenice – AHC Vačice, 19.30: HC Tango Klatovy – HC Tomahawk (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu Klatovy).

Fotbal

Zimní příprava – sobota 12.00: FK Okula Nýrsko – Petřín Plzeň (UMT Přeštice), 14.00: TJ Sušice – FK Nepomuk, Malý Bor – Myslív, neděle 14.30: TJ Sokol Mochtín – SK Klatovy 1898 U19 (UMT Klatovy), 15.00: TJ Přeštice – SK Klatovy 1898 (UMT). Pohár PKFS (3. kolo) – pátek 18.30: TJ Měcholupy – TJ Holýšov (UMT Klatovy), neděle 14.00: TJ Sušice – Černice (UMT).

Volejbal

Krajský přebor volejbalistů I. třídy – sobota 11.00 a 15.00: SK Volejbal Klatovy – Volejbal Domažlice B. Krajský přebor volejbalistek I. třídy – sobota 9.00 a 13.00: SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Plzeň Letná, 10.00 a 14.00: TJ Kladruby – SK Volejbal Klatovy B. Krajský přebor chlapců do 22 let – neděle 9.00: SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Mirošov, 10.30: Volejbal Domažlice – SK Volejbal Klatovy, 12.00: SK Volejbal Klatovy – USK Slavia Plzeň do 20 let (všechny zápasy se hrají v hale v Domažlicích).

Ostatní sporty

BASKETBAL: Celostátní liga kadetek U17, skupina A – sobota 18.00: BCM Sokolov – BK Klatovy, neděle 10.00: BC Slaný – BK Klatovy. MALÁ KOPANÁ - Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga – sobota 9.00: Kobra Stars Bolešiny – Topovky Řenče, 10.00: Devils Klášter – Sokolky Neznašovy, 11.00: Plánice – Andělky Chanovice (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Plánici). BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: Šumavský skimaraton - sobota až neděle: 38. ročník tradičního akce v běžeckém lyžování. Více informací najdete ZDE.

