V akci bude hned šest kategorií florbalového oddílu Sport Club Klatovy či několik družstev klatovských basketbalistů. Na své si o víkendu ovšem přijdou také milovníci stolního tenisu, volejbalu, nebo malé kopané. Do Horažďovic pak mají namířeno běžci, kteří absolvují 27. ročník Běhu okolo Práchně. Podívejte se přehledně na program sportovních událostí. Je z čeho si vybírat!

Lední hokej

2. liga, skupina Jih – sobota 17.30: SHC Klatovy – HC Baník Příbram. Společná liga Plzeňského a Karlovarského kraje – sobota 19.45: HC Stadion Cheb B – HC Klatovy B. Krajská soutěž, skupina A – neděle 18.00: Sokol Malá Víska – HC Rokycany. Šumavská liga amatérského hokeje – sobota 11.15: HC 2009 Nýrsko – HC Poběžovice, 12.55: HC Tomahawk – AHC Dynamo, neděle 10.15: HC Vizi Auto – AHC Vačice, 11.55: HC Marsy Klatovy – Tango Klatovy (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech). Přebor Dudák – sobota 15.15: HC Horažďovice – Katovice (zimní stadion Stralonice), neděle 15.30: TJ Start Luby – TJ Drahonice (zimní stadion Klatovy).

Florbal

Karlovarská a Plzeňská liga mužů – neděle 16.20: FBC RAMOS Rokycany B – Sport Club Klatovy, 18.40: FB Hurrican Karlovy Vary B U23 – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v městké sportovní hale v Tachově). 2. liga juniorů Plzeňského a Karlovarského kraje – sobota 9.00: FBC Rokycany – Sport Club Klatovy, 13.30: FBŠ Slavia Plzeň B – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v hale ZČU Plzeň).

Přebor starších žáků (3+1) – neděle 9.00: Sport Club Klatovy – Go-Go Horšovský Týn, 10.20: TJ Sokol 1.FBC Toužim – Sport Club Klatovy, 11.40: Sport Club Klatovy – FBC Plzeň blue (všechny zápasy se hrají v hale CMS Klatovy). Plzeňská liga elevů (3+1) – neděle 9.30: FBŠ Slavia Plzeň white – Sport Club Klatovy, 10.00: Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň girls, 11.30: FBŠ -Gorily Plzeň – Sport Club Klatovy (všechny zápasy se hrají v hale 28. ZŠ v Plzni).

Plzeňská liga přípravek (3+1) – neděle 9.20: Sport Club Klatovy – Florbal Tachov černí, 10.00: FBŠ Slavia Plzeň white – Sport Club Klatovy, 10.40: Sport Club Klatovy – FBC Plzeň, 11.20: FBŠ Gorily Plzeň bílí – Sport Club Klatovy, 11.40: Sport Club Klatovy – Florbal Tachov zlatí, 12.00: FBŠ Gorily Plzeň černí – Sport Club Klatovy (všechny zápasy se hrají v městské sportovní hale v Tachově). 2. liga žen Plzeňského a Karlovarského kraje – sobota 11.20: TJ Plamen Chodov – Sport Club Klatovy, 13.40: FBC Plzeň – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v hale ZŠ ve Františkových Lázních).

Basketbal

Žákovská liga mladších žáků U14 – sobota 11.00: BK Klatovy – Sokol Písek. Celostátní liga kadetů U17 – sobota 13.00: BK Klatovy – BA Grizzlies Plzeň, neděle 11.00: BA Grizzlies Plzeň – BK Klatovy. Celostátní liga kadetek U17 – sobota 15.00: BK Klatovy – DBAK Plzeň, neděle 9.00: DBAK Plzeň – BK Klatovy. 2. liga žen, skupina A – sobota 17.00: BK Klatovy – Lokomotiva Liberec, neděle 9.30: BK Klatovy – Ško-Energo MB.

2. liga mužů, skupina A – sobota 19.00: BK Klatovy – BC Benešov, neděle 11.30: BK Klatovy – Wolves Radotín. Krajský přebor mladších minižáků U12 – sobota 9.00 a 10.45: SKB Rokycany mix – BK Klatovy. Krajský přebor mladších minižákyň U12 – sobota 10.00 a 12.00: BA Grizzlies (mix) – BK Klatovy.

Stolní tenis

3. liga mužů, skupina A – sobota 14.00: KST Klatovy – SKUŘ Plzeň, neděle 10.00: KST Klatovy – Union Plzeň B. 1. liga žen, skupina A – sobota 9.00: TTC Elizza Praha – KST Klatovy, 13.30: TJ Avia Čakovice – KST Klatovy. Divize mužů – sobota 9.00: Sokol Břasy – KOC Sušice, 14.00: Sokol Horní Bělá – KOC Sušice. Krajský přebor 1. třídy – sobota 9.00: KST Klatovy B – Sokol Kdyně, 11.30: KOC Sušice B – Sokol Horažďovice, 14.00: KST Klatovy B – SK Jiskra Domažlice B.

Krajský přebor 2. třídy – sobota 9.00: Sokol Dobřany C – Sokol Horažďovice B, KOC Sušice C – TJ Sokol Domažlice B, KST Klatovy C – TJ Slavoj Stod C, 14.00: Sokol Staňkov – Sokol Horažďovice B, KOC Sušice C – TJ Slavoj Stod C, KST Klatovy C – TJ Sokol Domažlice B. Okresní přebor 1. třídy – pondělí 18.00: KOC Sušice D – ST Nýrsko, TJ Ekomont Svrčovec – TJ Sokol Klatovy, KST Klatovy D – Lapák Třebomyslice. Okresní přebor 2. třídy – pondělí 18.00: Tým Drslavice B – TJ Žichovice, AC Lhůta – KOC Sušice F, TJ Ekomont Svrčovec B – KOC Sušice E, Lapák Třebomyslice B – Sokol Strážov B, Sokol Horažďovice C – TJ Sokol Klatovy B.

Volejbal

2. liga žen, skupina A – sobota 9.00 a 13.00: SK Volejbal Klatovy – SK Volejbal Domažlice. Krajský přebor juniorů/kadetů – neděle 9.00: SK Volejbal Klatovy U17 – TJ Sokol Mirošov, 12.00: USK Slavia Plzeň U17 – SK Volejbal Klatovy B, 13.00: SK Volejbal Klatovy U17 – SK Volejbal Domažlice (všechny zápasy se hrají v hale TJ Sokol Mirošov).

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga – sobota 9.00: Kobra Stars – Topovky Blovice, 10.00: Devils Klášter – Sokolky Neznašovy, 11.00: Plánice – Andělky Chanovice, PS Křeč Mochtín má volno (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Plánici).

Běžecký sport

Běh okolo Práchně – sobota 10.00: 27. ročník běhu, který je součástí Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu. Prezentace od 8.00 hodin, délka tratě 5,2 km. Místo startu: Zámek Horažďovice. Více informací na webu www.esusliga.webnode.cz nebo na www.behej.com.