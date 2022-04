Klatovy hostí lepšící se Beroun, fotbalisté Okuly míří na hřiště Chotíkova

Okresní přebor - sobota 13.00: Chudenice - FK Okula Nýrsko B, Kašperské Hory - Dlouhá Ves, 14.00: Švihov - TJ Sušice B, 16.00: Hradešice - Strážov, 16.30: TJ Start Luby B - Dukla Janovice, neděle 16.00: Malý Bor - Měčín, 16.30: Mochtín B - Nezamyslice. III. třída - sobota 15.00: TJ Žichovice - Budětice, 16.30: Velké Hydčice - Sv. Hrádek B, SRK Železná Ruda - Bolešiny B, Kolinec - Běšiny, neděle 15.00: Plánice - Veřechov, 16.00: Velhartice - Dukla Janovice B, 16.30: Svéradice B - Hartmanice.

IV. třída, skupina o 1. až 6. místo - sobota 16.30: TJ Sušice C - Měcholupy B, Dešenice - Křenice, Žihobce - Milčice. IV. třída, skupina o 7. až 12. místo - sobota 13.30: Kvasetice - Ježovy, neděle 15.00: Zavlekov - Myslív, 16.00: Spůle - Hradešice B (hř. Pocinovice). IV. třída, skupina o 13. až 17. místo - sobota 16.30: Hory Matky Boží - Neznašovy, neděle 16.30: Vrhaveč B - Dlažov.

Česká divize dorostu - neděle 10.00: SKP České Budějovice U19 - SK Klatovy U19, 12.15: SKP České Budějovice U17 - SK Klatovy 1898 U17. Krajský přebor staršího dorostu - sobota 10.00: Bolevec/Rapid Plzeň - Nýrsko, Chlumčany - Horažďovice/Sv. Hrádek, Staňkov/Holýšov - Luby/Švihov. Krajský přebor mladšího dorostu - sobota 12.15: Bolevec/Rapid Plzeň - Nýrsko, Staňkov/Holýšov - Luby/Švihov, 12.30: Chlumčany - Horažďovice/Sv. Hrádek. Krajská soutěž dorostu, skupina B - neděle 10.00: Kolinec - Radkovice, Hradešice/Nalžovské Hory - Letná, Sušice - Klášter.

Krajský přebor starších žáků - sobota 10.00: Stříbro - Klatovy, neděle 10.00: Luby - Nýrsko/Železná Ruda, Horažďovice/Sv. Hrádek - Sušice (hř. Sv. Hrádek). Krajský přebor mladších žáků - sobota 11.45: Stříbro - Klatovy, neděle 11.45: Luby - Nýrsko/Železná Ruda, 12.00: Horažďovice/Sv. Hrádek - Sušice (hř. Sv. Hrádek).

Okresní přebor starších žáků - sobota 13.30: Pačejov/Svéradice - Luby, neděle 10.00: Strážov - Švihov, 16.30: Bolešiny - SK Klatovy 1898 B. Krajský přebor mladších žáků - sobota 10.00: Kolinec - Luby B, neděle 10.00: Bolešiny - Horažďovice/Sv. Hrádek B, 12.30: Strážov - Chudenice.

Florbal

2. liga juniorů Plzeňského a Karlovarského kraje - neděle 16.00: FBŠ Gorily Plzeň - Sport Club Klatovy, 17.50: Florbal Sokolov - Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v hale ZŠ Františkovy Lázně). 2. liga žen - neděle 12.05: Sport Club Klatovy - Florbal Sokolov, 14.25: Sport Club Klatovy - FBC Rokycany (oba zápasy se hrají v hale MSH Plzeň Lokomotiva II).

Plzeňská liga přípravek - neděle 12.10: FBC Plzeň - Sport Club Klatovy, 13.07: Sport Club Klatovy - FAV, 14.04: Sport Club Klatovy - TJ Tlučná B, 15.01: FBC Plzeň B - Sport Club Klatovy (všechny zápasy se hrají v hale Krašovská v Plzni).

Stolní tenis

3. liga mužů, skupina A - sobota 14.00: TJ Sokol České Budějovice, neděle 10.00: DDM Soběslav-Studená - KST Klatovy. Divize mužů - sobota 8.00: KOC Sušice - TJ Sokol Mirošov, 13.00: KOC Sušice - TJ Sokol Lhůta. Krajský přebor 1. třídy, skupina A - sobota 10.30: KOC Sušice B - Dioss Nýřany, TJ Sokol Horažďovice - Dioss Nýřany B, 15.30: TJ Sokol Horažďovice - Dioss Nýřany, KOC Sušice B - Dioss Nýřany B.

Krajský přebor II. třídy, skupina A - sobota 9.00: Horšovský Týn - KOC Sušice C, SK Poběžovice - KST Klatovy C, TJ Sokol Horažďovice B - Spálené Poříčí, 14.00: SK Poběžovice - KOC Sušice C, Horšovský Týn - KST Klatovy C.

Basketbal

Celostátní liga kadetů U17 - sobota 17.00: BK Klatovy - Sluneta Ústí nad Labem, neděle 12.00: BK Klatovy - Slavoj Litoměřice. Celostátní liga kadetek U17 - neděle 10.00: BK Klatovy - DBaK Plzeň. Žákovská liga mladších žáků U14 - pátek 19.00: BK Levharti Chomutov - BK Klatovy, sobota 10.00: BA Tygři Louny - BK Klatovy. Krajský přebor nejmladších minižáků (mix) - sobota 13.00 a 15.00: BK Klatovy mix - BBA Plzeň mix.

Národní házená

Oblastní přebor mužů - neděle 13.00: TJ Sokol Chudenice - Spartak Rožmitál, 15.00: TJ Sokol Záluží - TJ Vřeskovice. Oblastní přebor žen - neděle 15.00: TJ Sokol Chudenice - Dobřív.

Běh, běžecký sport

Husínský kros - sobota 10.00: V sobotu se v Tajanově u Klatov koná 11. ročník Husínského krosu, který je třetím dílem letošního ročníku Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu v okrese Klatovy. Start závodu, který je určený pouze pro dospělé běžce, je v 10 hodin u kurtů v Tajanově u Klatov. Muži běží 10,5 km (3 okruhy), ženy a muži nad 70 let o jeden okruh méně (7 km). Více informací najdete na www.esusliga.webnode.cz.

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga - sobota 9.00: Topovky Řenče - Plánice, 10.00: Andělky Chanovice - Kobra Stars Bolešiny, 11.00: Devils Klášter - PS Křeč Mochtín (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Plánici).

Šachy

Mistrovství České republiky dětí do 8 let - víkend 9. až 10. dubna: O víkendu se v Klatovech, konkrétně Kulturním domě Klatovy, koná republikový šampionát dětí v šachu do 8 let. Z pověření KM ŠŠČR za podpory Města Klatovy a Plzeňského kraje jej pořádá Šachklub Sokol Klatovy. Více informací najdete na stránkách www.openklatovy.cz/mcr.

Rugby

1. LIGA XV MUŽI - OBLAST ČECHY - neděle 16.00: Společenství Smíchov/Praga - Spol. Rugby Šumava Nýrsko/RC České Budějovice.

Volejbal

Unileasing Open 2022 - sobota 9.00: Sportovní hala ZŠ Čapkova v Klatovech bude v sobotu od 9 hodin dějištěm 25. ročníku volejbalového turnaje smíšených družstev (4+2) Unileasing Open 2022. Pořadatelem je SK Volejbal Klatovy. Hraje se dle platných pravidel ČVS (Českého volejbalového svazu, přičemž na palubovce musí být vždy alespoň dvě ženy).

