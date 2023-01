Basketbal

2. liga basketbalistů, skupina A – neděle 16.30: BK Klatovy – BK Lokomotiva Plzeň B. Celostátní liga juniorů U19 – sobota 12.00: Sokol Vyšehrad – BK Klatovy, neděle 11.00: SLUNETA Ústí nad Labem – BK Klatovy. Žákovská liga starších žáků U15 – neděle 9.30: Sokol Sršni Písek – BK Klatovy.

Turnaj minižáků U13 – neděle 9.30: BK Klatovy – Sokol Sršni Písek, 10.30: Písek – BK Sokolov, 11.30: BK Sokolov – BK Slaný, 12:30: BK Slaný – Sokol Sršni Písek, 13.30: BK Klatovy – BK Sokolov, 14.30: BK Klatovy – BK Slaný (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale BK Klatovy).

Krajský přebor nejmladších minižáků U11 – sobota 10.00 a 12.00: BK Klatovy – SKB Rokycany mix. Basketbalový turnaj U10 – neděle 9.30: BK Klatovy – Jiskra Domažlice, 12.00: BK Klatovy – DbaK Plzeň, 13.40: BK Klatovy – BC Benešov (všechny zápasy se hrají v hale CMS Klatovy).

Lední hokej

2. liga, skupina západ (nadstavba B) – sobota 17.30: SHC Klatovy – HC Vlci Jablonec nad Nisou. Společná liga Plzeňského a Karlovarského kraje (krajská liga) – neděle 16.45: HC Klatovy B – HC Domažlice. Krajská hokejová soutěž, skupina A – neděle 13.15: TJ Město Zbiroh – Sokol Malá Víska, 19.15: TJ START Luby – HC DTJ Klabava (zimní stadion Klatovy). Regionální hokejová liga juniorů – neděle 10.30: HC Baník Příbram – HC Klatovy.

Regionální hokejová liga dorostu – pátek 17.15: HC Spartak Žebrák – HC Klatovy, sobota 10.00: HC Domažlice – HC Klatovy. Liga starších žáků B – neděle 12.45: HC Klatovy – HC Střelci Jindřichův Hradec. Liga mladších žáků A – sobota 14.00: HC Klatovy – HC Kobra Praha. Liga mladších žáků B – sobota 11.45: HC Klatovy – HC Pilsen Wolves. Klatovská hokejová liga – neděle 9.15: HC West Indians 2018 – AHC Gladiators, 10.55: HC Čápi – HC Warriors Kdyně (oba zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech).

Volejbal

Krajský přebor volejbalistek I. třídy – sobota 10.00 a 14.00: SK Volejbal Klatovy B – Volejbal Domažlice B, Volejbal Plzeň C – SK Volejbal Klatovy. Krajský přebor dívek U16 – neděle 9.00: volejbalový turnaj krajského přeboru dívek do 16 let, pořadatelem je SK Volejbal Klatovy.

Florbal

Regionální liga florbalistů – sobota 9.30: Sport Club Klatovy – SK Jiskra Domažlice, 15.30: TJ Tlučná – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v hale Slavia VŠ Plzeň na Borech). Plzeňská liga mladších žáků – sobota 14.50: Florbal Tachov – Sport Club Klatovy dívky, 15.40: TJ Tlučná – Sport Club Klatovy dívky, 18.10: Sport Club Klatovy dívky – FBC Rokycany (všechny zápasy se hrají v hale HK Rokycany).

Plzeňská liga přípravek – sobota 10.00: Sport Club Klatovy černí – Sport Club Klatovy červení, 10.30: FBŠ Slavia Plzeň red – Sport Club Klatovy černí, 11.00: Sport Club Klatovy červení – FBŠ Gorily Plzeň bílí, 11.30: FBŠ Gorily Plzeň bílí – Sport Club Klatovy černí, 11.45: FbC Plzeň – Sport Club Klatovy červení, 12.15: Sport Club Klatovy červení – FPB (Open team), 12.30: Sport Club Klatovy černí – FbC Plzeň, 12.45: Sport Club Klatovy červení – FBŠ Slavia Plzeň red, 13.15: FPB (Open Team) – Sport Club Klatovy černí (všechny zápasy se hrají v hale 14. Základní školy Plzeň).

Ostatní sporty / akce

FOTBAL - zimní příprava / přípravná utkání – sobota 14.00: TJ Sušice – Tatran Sedlčany (UMT Sušice), neděle 10.00: TJ Jiskra Domažlice B – SK Klatovy 1898 (UMT Domažlice). VOLNÉ BRUSLENÍ - volné bruslení: v pátek od 16.45 do 18.15 hodin a v neděli od 15.00 do 16.30 hodin (týká se zimního stadionu v Klatovech). Sledujte rozpis ledu na stránkách ZDE.

