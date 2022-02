Kam za sportem? Florbalisté míří do Varů, stolní tenisté i hokejisté hrají doma

Podívejte se na víkendový program sportovních událostí na Klatovsku (a nejen tam). V akci budou fotbalisté, kteří pilují formu na jarní část sezony, ale také hokejisté, stolní tenisté, basketbalisté či florbalisté.

Florbalisté klatovského Sport Clubu míří o víkendu do Karlových Varů, kde změří síly s domácím béčkem do 23 let a družstvu z Rokycan. | Foto: archiv Deníku