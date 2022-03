VIDEO: V kabině létaly blesky, derby v Hrádku poté rozhodl sváteční střelec

Česká divize dorostu – sobota 10.00: Domažlice U19 – SK Klatovy 1898 U19, 12.15: Domažlice U17 – SK Klatovy 1898 U17. Krajský přebor staršího dorostu – sobota 10.00: Bolevec/Rapid Plzeň – Horažďovice/Hrádek, neděle 10.00: Košutka Plzeň – Nýrsko, Tachov – Luby/Švihov. Krajský přebor mladšího dorostu – sobota 12.15: Bolevec/Rapid Plzeň – Horažďovice/ Hrádek, neděle 12.15: Košutka Plzeň – Nýrsko, Tachov – Luby/Švihov.

My stopeři jsme týmu moc nepomohli, láteří klatovský fotbalista Janda

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Košutka – Luby, Nýrsko/Ž. Ruda – Sušice (hř. Janovice nad Úhlavou), neděle 10.00: Horažďovice/Sv. Hrádek – SENC Doubravka (hř. Hrádek), 13.00: Rapid Plzeň – SK Klatovy 1898. Krajský přebor mladších žáků – sobota 12.00: Košutka – Luby, Nýrsko/Železná Ruda – Sušice (hř. Janovice nad Úhlavou), neděle 10.00: Horažďovice/Sv. Hrádek – SENC Doubravka (hř. Hrádek), 15.00: Rapid – SK Klatovy 1898.

Lední hokej

Liga dorostu – sobota 10.00: HC Berounští Medvědi – HC Klatovy. Liga starších žáků B – sobota 14.00: HC Klatovy – HC Plzeň 1929 B, neděle 14.00: ICE Dragons Telč – HC Klatovy. Liga mladších žáků D – sobota 12.00: HC Klatovy – HC Plzeň 1929 B, neděle 12.00: ICE Dragons Telč – HC Klatovy.

FOTOGALERIE: Hokejisté Vizi zdolali Nýrsko a stali se vítězi Šumavské ligy

Basketbal

Celostátní liga kadetů U17 – sobota 9.00: Tygři Louny – BK Klatovy, neděle 9.00: Levharti Chomutov – BK Klatovy. Celostátní liga kadetek U17 – pátek 19.00: BK Klatovy – BSK TJ Jičín, sobota 16.30: BK Klatovy – Sokol Hradec Králové B. Celostátní LIGA A U14 – sobota 14.00: BK Klatovy – Slavoj BK Litoměřice, neděle 9.00: BK Klatovy – BA Roudnice nad Labem.

Skvělé! Starší minižáci sestřelili Lokomotivu a slaví postup na mistrovství ČR

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga – sobota 9.00: Andělky Chanovice – Plánice, 10.00: Devils Klášter – Kobra Stars, 11.00: PS Křeč Mochtín – Topovky Řenče (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Plánici).

FOTO: Toningerová hvězdou demolice, Kobra zaváhala a pustila Křeč do trháku

Florbal

Karlovarská a Plzeňská liga mužů – sobota 16.30: Sport Club Klatovy – TJ Sokol Lázně Kynžvart (sportovní hale ZŠ Čapkova). 2. liga juniorů oblasti Plzeňského a Karlovarského kraje – sobota 12.00: Sport Club Klatovy – FBC Rokycany, 15.00: Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň B (oba zápasy se hrají v klatovské sportovní hale Základní školy, Čapkova ulice).

Více je někdy méně. Klatovy přivezly jen tři body, ale zůstávají na druhé příčce

Přebor starších žáků (3+1) – sobota 9.40: Go-Go Horšovský Týn – Sport Club Klatovy, 10.20: Sport Club Klatovy – TJ Sokol 1. FBC Toužim, 11.40: FBC Plzeň blue – Sport Club Klatovy B, 12.20: Sport Club Klatovy – GHT (všechny zápasy se hrají v hale Go-Go Horšovský Týn). Plzeňská liga přípravek (3+1) – sobota 9.19: Sport Club Klatovy – Tlučná B, 9.57: FBŠ Slavia Plzeň red – Sport Club Klatovy, 10.35: Florbal Tachov zlatí – Sport Club Klatovy (všechny zápasy se hrají v městské sportovní hale v Tachově). 1. liga dorostenek – neděle 10.10: FBŠ Slavia Plzeň – Sport Club Klatovy, 11.20: TJ Plamen Chodov – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v hale na Chodově).

Běh, běžecký sport

Běh na Svatobor – sobota 13.30: druhý díl letošního, již 38. ročníku Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu, zavede běžce a běžkyně do Sušice, kde se uskuteční 11. ročník Běhu na Svatobor, který se koná zároveň jako 9. ročník memoriálu Evy Hrabové a je součástí Českého poháru v běhu do vrchu. Prezentace aktérů je v den závodu od 12.00 do 13.15 v restauraci Zlatá Otava, start závodu je naplánovaný na 13.30 hodin.



Lze se přihlásit už pouze na místě. Startovné pro dětské kategorie činí 100 Kč, dospělí závodníci zaplatí dvojnásobek. Cíl závodu je na vrcholu schodiště před chatou Svatobor. Pořadatelem závodu je Michal Hrabý a HIGH POINT Bike Team Sušice. Více informací najdete na webovém portále www.esusliga.webnode.cz, nebo na stránkách www.mtb-susice.cz.

FOTO, VIDEOREPORTÁŽ: Zimní běžeckou ligu završil Běh okolo Komošína