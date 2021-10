FORTUNA divize A – sobota 15.00: Klatovy – Doubravka. Krajský přebor – sobota 16.00: Nýrsko – Černice. I. A třída – sobota 16.00: Sv. Hrádek – Svéradice, Kaznějov – Sušice, neděle 15.00: Rokycany B – Mochtín, 16.00: Luby – Kralovice. I. B třída, skupina B – 10.15: Pačejov – Štěnovice, 16.00: Chanovice – Měcholupy, Vrhaveč – Klatovy B, Kasejovice – Bolešiny, neděle 16.00: Horažďovice – Chotěšov. Okresní přebor – sobota 15.00: Dlouhá Ves – Janovice, Nezamyslice – Luby B, Mochtín B – Švihov, neděle 14.00: Strážov – Nýrsko B, 15.00: Hradešice – Malý Bor, Kašperské Hory – Chudenice, Sušice B – Měčín.

III. třída – sobota 12.00: Hartmanice – Budětice, 15.00: Kolinec – Velké Hydčice, Železná Ruda – Žichovice, neděle 15.00: Svéradice B – Plánice, Bolešiny B – Janovice B, Běšiny – Velhartice, Sv. Hrádek B – Veřechov. IV. třída, skupina A – neděle 15.00: Spůle – Dešenice (hř. Pocinovice), Křenice – Ježovy. IV. třída, skupina B – sobota 12.00: Kvasetice – Milčice, 15.00: Myslív – Vrhaveč B, neděle 15.00: Neznašovy – Měcholupy B. IV. třída, skupina C – sobota 15.00: Hradešice B – Hory Matky Boží, Žihobce – Zavlekov, Sušice C – Nalžovské Hory.

Česká divize dorostu – sobota 10.15: Táborsko B U19 – Klatovy U19, 12.30: Táborsko B U17 – Klatovy U17. Krajský přebor staršího dorostu – sobota 10.00: Bolevec/Rapid Plzeň – Luby/Švihov (hř. Rapid Plzeň), Staňkov/Holýšov – Horažďovice/Sv. Hrádek (hř. Staňkov), neděle 10.00: Tachov – Nýrsko. Krajský přebor mladšího dorostu – sobota 12.15: Bolevec/Rapid Plzeň – Luby/Švihov (hř. Rapid Plzeň), Staňkov/Holýšov – Horažďovice/Sv. Hrádek (hř. Staňkov), neděle 12.15: Tachov – Nýrsko.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Sušice – Přeštice, Doubravka – Klatovy, Vejprnice – Železná Ruda/Nýrsko, neděle 10.00: Horažďovice/Sv. Hrádek – Košutka, Domažlice – Luby. Krajský přebor mladších žáků – sobota 11.45: Doubravka – Klatovy, Vejprnice – Železná Ruda/Nýrsko, 12.00: Sušice – Přeštice, neděle 11.45: Domažlice – Luby, 12.00: Horažďovice/Sv. Hrádek – Košutka. Okresní přebor starších žáků – neděle 10.00: Klatovy B – Bolešiny, Luby B – Pačejov/Svéradice, Švihov – Strážov. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Horažďovice/Sv. Hrádek B – Bolešiny (hř. Hrádek), Chudenice – Strážov, neděle 11.45: Luby B – Kolinec.

Lední hokej

2. liga, skupina Jih – sobota 17.00: IHC Králové Písek – SHC Klatovy. Krajská liga – sobota 16.00: HC Klatovy B – HC Tachov. Krajská soutěž, skupina A – pátek (dnes) 18.30: Horní Lukavice – HC Malá Víska.

Šumavská liga amatérského hokej – sobota 11.15: HC Tomahawk – HC 2009 Nýrsko, 12.55: HC Marsy Klatovy – HC Čápi, neděle 12.45: AHC Dynamo – AHC Vačice, 14.25: HC Tango Klatovy – HC Poběžovice (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech). Meziokresní přebor Jihočeského kraje – neděle 18.00: Luby – Sušice (hraje se na zimním stadionu v Klatovech).

Florbal

2. liga juniorů – sobota 9.30: FBŠ Slavia Plzeň B – Sport Club Klatovy, 12.30: Sport Club Klatovy – FBC Rokycany (oba zápasy se hrají v hale HK Rokycany). Přebor starších žáků (3+1) – sobota 8.40: Horšovský Týn – Sport Club Klatovy, 9.20: Sport Club Klatovy – TJ Sokol 1. FBC Toužim, 10.30: Sport Club Klatovy – FBC Plzeň blue (všechny zápasy se hrají ve sportovní hale Toužim).

Národní házená

Oblastní přebor mužů – sobota 14.30: Nýřany B – Vřeskovice, Plzeň-Újezd – Chudenice. Oblastní přebor žen – sobota 16.00: Plzeň-Újezd – Chudenice.

Basketbal

Západočeská liga mužů – sobota 19.00: BK Klatovy B – Lokomotiva Plzeň B. Celostátní liga juniorů U19 – sobota 17.00: Tygři Praha B – BK Klatovy B, neděle 11.00: Tygři Praha – BK Klatovy.

Žákovská liga U15 – sobota 15.00: BK Klatovy – BA Sparta Praha, neděle 10.00: BK Klatovy – BK Beroun. Krajský přebor minižáků U13 – sobota 10.00 a 12.00: Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy. Krajský přebor starších minižákyň – sobota 9.00: BK Klatovy – DBAK Plzeň, 12.45: BK Klatovy – SKB Rokycany mix.

Stolní tenis

3. liga mužů, skupina A – sobota 14.00: SKST Chodov – KST Klatov, neděle 10.00: TJ Šanov – KST Klatovy. 1. liga žen, skupina A – sobota 10.00: KST Klatovy – AC Sparta Praha, 16.30: KST Klatovy – AC Sparta Praha B.

Divize mužů – sobota 8.00: SKUŘ Plzeň B – KOC Sušice. Krajský přebor 1. třídy – sobota 9.00: Zdemyslice – KST Klatovy B, 14.00: Slavoj Stod B – KST Klatovy B. Krajský přebor 2. třídy – sobota 9.00: Sokol Horažďovice B – Dynamo Horšovský Týn, Sokol Kdyně B – KOC Sušice C, Sokol Kdyně C – KST Klatovy C, 14.00: Sokol Horažďovice B – Poběžovice, Sokol Kdyně B – KST Klatovy C, Sokol Kdyně C – KOC Sušice C.

Motorsport

42. INVELT Rallye Pačejov – pátek 17.00: začátek předstartovní show v Horažďovicích, sobota 8.45: začátek 1. etapy, neděle 8.40: začátek 2. etapy, neděle 14.18: cíl Horažďovice náměstí, 14.30: slavnostní vyhlášení.

Běžecký sport

6. ročník běhu Janovice – Klenová – sobota 10.00: start závodu první kategorie (registrace o hodinu dříve). Více informací najdete na stránkách www.esusliga.webnode.cz. Pořadatel je Forrest Gump Team.



Běh na Svatobor – neděle 13.30: start závodu (registrace už od 12 hodin). Více informací najdete na stránkách www.esusliga.webnode.cz. Pořadatelem závodu je Michal Hrabý a HIGH POINT Bike Team Sušice.



Pozn.: oba závody jsou součástí letošního ročníku Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu.