FORTUNA divize A – sobota 16.00: ČLU Beroun – Klatovy.

Krajský přebor – pátek 17.00: Chotíkov – Nýrsko.

I. A třída – sobota 13.00: Petřín Plzeň B – Sušice, Mochtín – Žichovice, 16.00: Svéradice – Bělá nad Radbuzou, Žihle – Luby, neděle 16.00: Rokycany B – Sv. Hrádek.

I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Vrhaveč – Chlumčany, Chanovice – Křimice, Blovice – Bolešiny, neděle 10.30: Klatovy B – Pačejov, 16.00: Horažďovice – Kasejovice.

Zdroj: David Koranda

Okresní přebor – sobota 16.00: Měčín – Hradešice, Měcholupy – Chudenice, Dlouhá Ves – Kašperské Hory, neděle 15.00: Nýrsko B – Strážov, Budětice – Nezamyslice (hř. Rabí), 16.00: Luby B – Mochtín B, Janovice – Malý Bor.

III. třída – sobota 16.00: Železná Ruda – Velké Hydčice, Dešenice – Veřechov, Janovice B – Plánice, neděle 14.00: Hartmanice – Hrádek B, 15.00: Velhartice – Švihov, 16.00: Bolešiny B – Kolinec, Sušice B – Svéradice B.

IV. třída, skupina A – neděle 16.00: Vrhaveč B – Neznašovy, Spůle – Křenice (hř. Pocinovice), Ježovy – Běšiny.

IV. třída, skupina B – sobota 15.00: Žichovice B – Nalžovské Hory, 16.00: Milčice – Myslív, neděle 15.00: Zavlekov – Kvasetice, 16.00: Hradešice B – Hory Matky Boží.

Česká divize dorostu – sobota 10.00: Klatovy U19 – SKP České Budějovice U19, 12.15: Klatovy U17 – SKP České Budějovice U17.

Krajský přebor staršího dorostu – sobota 10.00: Sušice/Horažďovice – Rapid Plzeň/Bolevec (hř. Horažďovice), neděle 10.00: Nýrsko/Kdyně - Košutka (hř. Kdyně), Luby/Švihov – Chotěšov/Zbůch (hř. Luby).

Krajský přebor mladšího dorostu – sobota 12.15: Sušice/Horažďovice – Rapid Plzeň/Bolevec (hř. Horažďovice), neděle 12.15: Nýrsko/Kdyně - Košutka (hř. Kdyně), Luby/Švihov – Chotěšov/Zbůch (hř. Luby).

Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Dobřany/Lhota – Hradešice/Nalžovské Hory (hř. Dobřany), Chrást – Kolinec.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Bolevec – Klatovy (hř. Bukovec), Nýrsko – Horažďovice/Hrádek, Luby – Tachov, Stříbro – Sušice.

Krajský přebor mladších žáků – sobota 11.45: Bolevec – Klatovy (hř. Bukovec), Nýrsko – Horažďovice/Hrádek, Luby – Tachov, Stříbro – Sušice.

Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Železná Ruda – Svéradice/Pačejov, neděle 10.00: Švihov/Měčín – Dlouhá Ves (hř. Švihov), Horažďovice B/Hrádek – Žichovice (hř. Horažďovice).

Okresní přebor mladších žáků – sobota 14.30: Luby B – Pačejov/Svéradice, neděle 10.00: Klatovy B – Plánice/Nalžovské Hory, 11.45: Horažďovice/Hrádek B – Strážov (hř. Horažďovice).

MALÁ KOPANÁ

Letní Dívčí fotbalová liga (2. turnaj) – sobota 9.00: PS Křeč Mochtín – Topovky Blovice, 9.30: Andělky Chanovice – Kobra Stars, 10.00: Topovky Blovice – Devils Klášter, 10.35: Andělky Chanovice – Devils Klášter, 11.05: Kobra Stars – PS Křeč Mochtín, 11.35: Andělky Chanovice – Topovky Blovice, 12.05: PS Křeč Mochtín – Devils Klášter, 12.35: Kobra Stars – Topovky Blovice, 13.05: Andělky Chanovice – PS Křeč Mochtín, 13.35: Kobra Stars – Devils Klášter (všechny zápasy se hrají v Řenči na jižním Plzeňsku).

Zdroj: Yvetta Chmelová

BASKETBAL

2. liga mužů – sobota 18.00: BK Klatovy – Sluneta Ústí nad Labem, neděle 11.00: BK Klatovy – Litoměřice B.

Celostátní liga kadetů, skupina A – sobota 16.00: BK Klatovy – Sluneta Ústí nad Labem, neděle 13.00: BK Klatovy – Válečnici Děčín.

Žákovská liga mladších žáků U14, skupina A – sobota 11.00: BK Klatovy – Jižní Supi, neděle 15.00: BK Klatovy – Medvědi Tábor.

Žákovská liga mladších žákyň U14, skupina A – sobota 9.00: BK Klatovy – BK Strakonice, neděle 9.00: BK Klatovy – BC Benešov.

Oblastní přebor mladších minižáků U12 – sobota 13.00 a 14.30: BK Klatovy – Jiskra Aš.

NÁRODNÍ HÁZENÁ

Oblastní přebor mužů – neděle 13.00: Sokol Chudenice – Kyšice B, 16.00: Dobřív – Vřeskovice.

Oblastní přebor žen – neděle 15.00: Sokol Chudenice – Kyšice.

FLORBAL

2. liga juniorů – neděle 8.30: FBC Rokycany – Sport Club Klatovy, 13.00: Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov (oba zápasy se hrají v hale HK Rokycany).

2. liga juniorek – neděle 10.30: Sport Club Klatovy – FBC Pitbulls Kolín, 13.00: Nové Strašecí – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v Praze v hale TJ Sokol Královské Vinohrady).

1. liga dorostenek - sobota 9.10: Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov, 10.40: FBC Rokycany – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v hale HMS Karlovy Vary).

Liga starších žáků – sobota 10.00: Slavoj Tachov B – Sport Club Klatovy, 11.20: Tlučná – Sport Club Klatovy, 13.20: Sport Club Klatovy – FBC Hurrican Karlovy Vary white, 14.40: Sport Club Klatovy – FBŠ Slavia Plzeň B (všechny zápasy se hrají v městské sportovní hale Tachov).

LEDNÍ HOKEJ

2. liga, skupina jih - sobota 18.00: HC Kobra Praha - SHC Klatovy.

Zdroj: Jindřich Schovanec

STOLNÍ TENIS

3. liga, skupina A – neděle 10.00: KST Klatovy – TJ Sokol České Budějovice.

Divize mužů – sobota 9.00: Sokol Bor B – KOC Sušice, 14.00: SKUŘ Plzeň C – KOC Sušice.

Krajský přebor 2. třídy, skupina A – sobota 9.00: SKUŘ Plzeň D – Sokol Horažďovice B, Dobřany C – KST Klatovy C, 14.00: Spálené Poříčí – Sokol Horažďovice B, Líně – KST Klatovy C.