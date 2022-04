Na domácím území se představí muži, mladší žákyně v rámci letošního ročníku Plzeňské ligy elévů i dorostenky, které čekají dvě bitvy play-off s pražským klubem Black Angels. O hodně hrají v neděli rovněž volejbalisté Klatov v krajském přeboru. Pokud chtějí urvat kýžený titul přeborníka, musí složit Mirošov. A je toho na programu mnohem více - malá kopaná, národní házená, stolní tenis, ale i basketbal. Tak schválně, kam vyrazíte?

Fotbal

FORTUNA divize A – sobota 16.30: FC Rokycany – SK Klatovy 1898. Krajský přebor – sobota 16.30: Baník Stříbro – Okula Nýrsko. I. A třída – sobota 16.30: FK Tachov – Start Luby, FK Svéradice – Bělá nad Radbuzou, Svatobor Hrádek – Žákava, neděle 16.30: Sokol Mochtín – TJ Sušice. I. B třída, skupina B – sobota 10.30: Dobřany – FK Horažďovice, 16.30: Blovice – Sokol Pačejov, Vrhaveč – Štěnovice, Pfeifer Chanovice – Kasejovice, neděle 10.15: Přeštice B – Bolešiny, 15.00: SK Klatovy 1898 B – Měcholupy.

Okresní přebor – sobota 15.00: Okula Nýrsko B – Start Luby B, 16.30: Dlouhá Ves – Hradešice, Dukla Janovice – Sokol Mochtín B, Nezamyslice – Kašperské Hory, neděle 15.00: Sokol Měčín – Sokol Chudenice, 16.00: Strážov – Švihov, 16.30: TJ Sušice B – Malý Bor. III. třída – sobota 13.30: Hartmanice – Velké Hydčice, 16.00: Budětice – Velhartice (hř. Rabí), 16.30: Bolešiny B – Svéradice B, neděle 14.00: Sv. Hrádek B – Plánice, 15.00: Veřechov – Žichovice, 16.00: Běšiny – Železná Ruda, 16.30: Janovice B – Kolinec.

Česká divize dorostu – sobota 10.00: SK Klatovy 1898 U19 – SK Hořovice U19 (hř. Janovice nad Úhlavou), 12.15: SK Klatovy 1898 U17 – SK Hořovice U17 (hř. Janovice nad Úhlavou). Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Luby/Švihov – Bolevec/Rapid Plzeň (hř. Luby), Nýrsko – Tachov, Horažďovice/Sv. Hrádek – Staňkov/Holýšov (hř. Hrádek).

Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Luby/Švihov – Bolevec/Rapid Plzeň (hř. Luby), Nýrsko – Tachov, Horažďovice/Sv. Hrádek – Staňkov/Holýšov (hř. Hrádek). Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Sušice – Tachov, Start Luby – Baník Stříbro, Klatovy – Košutka Plzeň, Přeštice – Nýrsko/Železná Ruda, 11.45: Domažlice – Horažďovice/Sv. Hrádek. Krajský přebor mladších žáků – sobota 10.00: Domažlice – Horažďovice/Sv. Hrádek, 11.45: Start Luby – Baník Stříbro, Klatovy – Košutka Plzeň, 12.00: Přeštice – Nýrsko/Železná Ruda, Sušice – Tachov.

Lední hokej

Dudák – hokejový přebor jihozápadních Čech (zápasy o umístění) – sobota 14.00: TJ Drahonice – TJ Sušice, 17.00: Katovice – Start Luby.

Florbal

Karlovarská a Plzeňská liga mužů – neděle 9.30: Sport Club Klatovy – Florbal Tachov, 12.10: TJ Tlučná – Sport Klatovy Klatovy (oba zápasy se hrají ve sportovní hale Základní školy Čapkova v Klatovech).

Plzeňská liga elévů – sobota 09.00: Sport Club Klatovy – FBC Plzeň white, 10.00: Florbal Tachov zlatí – Sport Club Klatovy, 11.00: Sport Club Klatovy – TJ Tlučná (všechny zápasy se hrají v hale CMS Klatovy). 1. liga dorostenek – play off – sobota 15.00 a 17.30: Sport Club Klatovy – Black Angels (oba zápasy se hrají ve sportovní hale ZŠ Čapkova v Klatovech).

Basketbal

Celostátní liga juniorů U19 – pátek 16.30: BŠ Tygři B – BK Klatovy, sobota 10.00: BA Sparta – BK Klatovy, neděle 10.00: Žižkov – BK Klatovy.

Západočeská liga žen – sobota 19.00: BK Klatovy – Kralice. Žákovská liga starších žáků – sobota 18.00: Levharti Chomutov – BK Klatovy, neděle 10.00: Sl.Litoměřice – BK Klatovy. Žákovská liga starších žákyň – sobota 17.00: BK Klatovy – BK Loko K. Vary, neděle 10.00: BK Klatovy – BC Slaný.

Volejbal

Krajský přebor mužů I. třídy – neděle 9.00 a 12.00: SK Volejbal Klatovy – TJ Sokol Mirošov (nábř. Kpt. Nálepky 362 Klatovy). Krajský přebor juniorů / kadetů – sobota 9.00: SK Volejbal Klatovy U17 – TJ Sokol Mirošov, 10.30: USK Slavia Plzeň U17 – SK Volejbal Klatovy U17, 12.00: SK Volejbal Klatovy – VK Domažlice (všechny zápasy se hrají v tělocvičně 18. ZŠ v Plzni).

Stolní tenis

3. liga stolních tenistů, skupina A – sobota 15.00: ČZ Strakonice Elektrostav – KST Klatovy. Divize mužů – sobota 8.00: KOC Sušice – SKUŘ Plzeň C, 13.00: KOC Sušice – Union Plzeň C. Krajský přebor I. třídy, skupina A – sobota 10.30: KOC Sušice B – Union Plzeň D, Sokol Horažďovice – KST Klatovy B, 15.30: Sokol Horažďovice – Union Plzeň D, KOC Sušice B – KST Klatovy B.

Krajský přebor II. třídy, skupina A – sobota 8.00: Sokol Horažďovice B – KOC Sušice C, Spálené Poříčí – KST Klatovy C, 13.00: Spálené Poříčí – KOC Sušice C, Sokol Horažďovice B – KST Klatovy C.

Malá kopaná

Zimní Dívčí amatérská fotbalová liga – sobota 9.00: Kobra Stars Bolešiny – PS Křeč Mochtín, 10.00: Plánice – Devils Klášter, 11.00: Topovky Řenče – Andělky Chanovice (všechny zápasy se hrají se sportovní hale v Plánici).

Národní házená

Oblastní přebor mužů – neděle 9.30: Přeštice B – TJ Sokol Chudenice. Oblastní přebor žen – sobota 13.00: Přeštice B – TJ Sokol Chudenice.

