FORTUNA divize A – sobota 10.15: Hořovice – Klatovy.

Krajský přebor – sobota 15.00: Baník Stříbro – Nýrsko.

I. A třída – sobota 15.00: Žihle – Sušice, Luby – Bělá nad Radbuzou, Kaznějov – Sv. Hrádek, neděle 15.00: Mochtín – Košutka Plzeň, Svéradice – Žichovice.

I. B třída, skupina B – sobota 15.00: Blovice – Pačejov, Vrhaveč – Štěnovice, neděle 10.15: Přeštice B – Chanovice, 10.30: Klatovy B – Kasejovice, 15.00: Bolešiny – Chlumčany, Horažďovice – Dobřany.

Okresní přebor – sobota 15.00: Chudenice – Malý Bor, Dlouhá Ves – Luby B, Budětice – Mochtín B (hř. Rabí), Měcholupy – Strážov, Janovice – Hradešice, neděle 15.00: Měčín – Nezamyslice, Nýrsko B – Kašperské Hory.

III. třída – sobota 15.00: Železná Ruda – Svéradice B, Dešenice – Sv. Hrádek B, Švihov – Plánice, neděle 14.00: Hartmanice – Kolinec, 15.00: Janovice B – Veřechov, Sušice B – Bolešiny B, Velhartice – Velké Hydčice.

IV. třída, skupina A – neděle 15.00: Vrhaveč B – Dlažov, Měcholupy B – Křenice, Ježovy – Neznašovy.

IV. třída, skupina B – sobota 15.00: Žichovice B – Myslív, neděle 14.30: Zavlekov – Hory Matky Boží, 15.00: Hradešice B – Žihobce, Kvasetice – Nalžovské Hory.



Česká divize dorostu – sobota 10.00: Klatovy U19 – Aritma Praha U19, 12.15: Klatovy U17 – Aritma Praha U17.

Krajský přebor staršího dorostu – sobota 10.00: Sušice/Horažďovice – Chotěšov/Zbůch (hř. Horažďovice), neděle 10.00: Nýrsko/Kdyně – Luby/Švihov (hř. Nýrsko).

Krajský přebor mladšího dorostu – sobota 12.15: Sušice/Horažďovice – Chotěšov/Zbůch (hř. Horažďovice), neděle 12.15: Nýrsko/Kdyně – Luby/Švihov (hř. Nýrsko).

Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 12.30: Štěnovice – Kolinec, neděle 12.00: Žákava – Hradešice/Nalžovské Hory.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Bolevec – Luby (hř. Bukovec), Nýrsko – Klatovy, neděle 10.00: Košutka – Horažďovice/Hrádek, 13:00: Rapid Plzeň – Sušice.

Krajský přebor mladších žáků – sobota 10.00: Bolevec – Luby (hř. Bukovec), Nýrsko – Klatovy, neděle 10.00: Košutka – Horažďovice/Hrádek, 13.00: Rapid Plzeň – Sušice.

Krajský přebor mladších žáků – sobota 11.45: Bolevec – Luby (hř. Bukovec), Nýrsko – Klatovy, neděle 11.45: Košutka – Horažďovice/Hrádek, 15.00: Rapid Plzeň – Sušice.

Okresní přebor starších žáků – sobota 10.00: Horažďovice B/Hrádek – Dlouhá Ves (hř. Hrádek), Železná Ruda – Bolešiny, neděle 10.00: Žichovice – Svéradice/Pačejov.

Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Bolešiny – Strážov, 11.45: Horažďovice/Hrádek B – Luby B (hř. Hrádek), neděle 10.00: Klatovy B – Kolinec.

LEDNÍ HOKEJ

2. liga, skupina jih – sobota 17.30: SHC Klatovy – HC Příbram.

Společná liga Karlovarského a Plzeňského kraje – neděle 13.45: KHL Meteor Třemošná – HC Klatovy B.

Krajská soutěž, skupina A – neděle 20.00: Sokol Malá Víska – HC Buldoci Stříbro (utkání se hraje na zimním stadionu v Klatovech).

FLORBAL

Liga starších žákyň (oblast Prahy a Středočeského kraje) – neděle 9.00: Black Angels black – Sport Club Klatovy, 12:00: Sport Club Klatovy – FAT Pipe Florbal Chodov (oba zápasy se hrají v Unihoc Aréně v Praze).

BASKETBAL

2. liga mužů, skupina A – sobota 18.00: BK Klatovy – Sokol Žižkov, neděle 11.00: BK Klatovy – Sokol Kbely.

Celostátní liga kadetů U17 – sobota 14.00: Sokol Vyšehrad – BK Klatovy, neděle 10.00: Slavoj Litoměřice – BK Klatovy.

Žákovská liga mladších žáků U14 – sobota 14.00: BK Klatovy – Sokol Písek Sršni B, neděle 13.00: BK Klatovy – Sokol Písek.

Žákovská liga mladších žákyň U14 – sobota 16.00: BK Klatovy – BK Beroun, neděle 9.00: BK Klatovy – BA Sparta Praha.

Oblastní přebor mladších minižáků a minižákyň – sobota 10.00 a 12.00: BK Klatovy dívky – Sokol Toužim, 11.30: Sokol Kraslice mix – BK Klatovy chlapci.

STOLNÍ TENIS

3. liga mužů, skupina A – sobota 16.30: Elizza Praha D – KST Klatovy, neděle 10.00: SF SKK El Niňo Praha E – KST Klatovy.

1. liga žen, skupina A – sobota 10.00: KST Klatovy – AC Sparta Praha B, 16.30: KST Klatovy – Slavoj Praha.

Divize mužů – sobota 10.30: KOC Sušice – Jiskra Domažlice, 15.30: KOC Sušice – Jiskra Domažlice B.

Krajský přebor 1. třídy, skupina A – sobota 8.00: KOC Sušice B – Sokol Horažďovice, 9.00: KST Klatovy B – Union Plzeň D.

Krajský přebor 2. třídy, skupina A – sobota 9.00: KST Klatovy C – Sokol Kdyně B, 10.30: Sokol Horažďovice B – TJ Dobřany C, 14.00: KST Klatovy C – Sokol Kdyně C, 15.30: Sokol Horažďovice B – Baník Líně.

BĚŽECKÝ SPORT

Běh na Klenovou – sobota 9.00: První víkendový den se v Janovicích nad Úhlavou koná běžecký závod s názvem Běh na Klenovou. Závod je součástí Ešus ligy – okresního seriálu běhů mimo dráhu. Dětské běhy jsou vypsány na 100, 200, 400 a 800 metrů, hlavní závod na 5,4 km. V devět hodin dopoledne proběhne prezentace, o hodinu později je na programu start dětských závodů. Běžci účastnící se hlavního závodu uslyší výstřel ze startovní pistole v 11.00 hodin. Více na www.forestova-sestka.cz.