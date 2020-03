FORTUNA divize A – sobota 10.15: Dynamo České Budějovice – SK Klatovy 1898.

Krajský přebor – sobota 14.30: FK Okula Nýrsko – Rapid Plzeň.

I. A třída – sobota 13.00: TJ Sušice – FC Rokycan B, 14.30: Start Luby – Bohemia Kaznějov, Svéradice – Petřín Plzeň B, Slavoj Žihle – Sokol Mochtín, TJ Žichovice – Starý Plzenec, Žákava – Svatobor Hrádek.

Česká divize dorostu U19 – neděle 11.30: Lokomotiva – SK Klatovy 1898.

Česká divize dorostu U17 – neděle 13.45: Lokomotiva – SK Klatovy 1898.

Krajský přebor starších žáků – neděle 10.00: TJ Přeštice – Start Luby, FK Tachov – SK Klatovy 1898, 14.00: TJ Sušice – Jiskra Domažlice, Vejprnice – FK Horažďovice.

Krajský přebor mladších žáků – neděle 11.45: TJ Přeštice – Start Luby, FK Tachov – SK Klatovy 1898, 15:45: TJ Sušice – Jiskra Domažlice, Vejprnice – FK Horažďovice.

LEDNÍ HOKEJ

2. liga, skupina Střed, 1. zápas čtvrtfinále play-off – sobota 17.30: SHC Klatovy – HC Kobra Praha.

Krajská liga, semifinále play-off – pátek 19.15: HC Klatovy B – HC Rebel Město Nejdek, neděle 17.00: HC Rebel Město Nejdek – HC Klatovy B.

Krajská soutěž, skupina A, 2. zápas čtvrtfinále play-off – neděle 20.00: Sokol Malá Víska – Horní Lukavice.

Šumavská liga amatérského hokeje – sobota 9.15: HC Marsy Klatovy – AHC Dynamo, 20.15: HC Vizi Auto – HC Čápi, neděle 13.15: HC Tango Klatovy – AHC Vačice.

Strakonický přebor – sobota 14.45: Sokol Katovice – TJ Sušice, 17.45: TJ Drahonice – HC Horažďovice (oba zápasy se hrají na zimním stadionu ve Strakonicích).

BASKETBAL

Západočeská liga mužů – sobota 10.00: BK Klatovy U19 – BK Sokolov, 19.30: SKB Rokycany B – BK Klatovy B.

Nadregionální liga juniorů U19 – sobota 18.00: BSK Č. Budějovice – BK Klatovy.

Celostátní liga juniorek U19, play-out – sobota 17:00: BK Klatovy – Tygřice Louny, neděle 11.00: BK Klatovy – Sokol Kladno.

Žákovská liga starších žáků U15 – sobota 16.00: Jižní Supi – BK Klatovy, neděle 13.00: BK Klatovy – Jižní Supi.

VOLEJBAL

1. liga juniorů – sobota 10.00 a 14.00: SK Dansport Praha – SK Volejbal Klatovy.

1. liga kadetek, skupina I o 1. až 6. místo: Vavřinec Kladno – SK Volejbal Klatovy.

FLORBAL

Karlovarská a Plzeňská liga mužů – sobota 10.00: Sport Club Klatovy – Florbal Slavoj Tachov, 13.50: Lázně Kynžvart – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v Tachově).

Karlovarská a Plzeňská liga mužů – sobota 10.10: Rudý Koně Horažďovice – TJ Tlučná, 12.50: Greyhounds Plzeň – Rudý Koně Horažďovice (oba zápasy se hrají v hale Slavie VŠ Plzeň na Borech).

2. liga dorostenců – sobota 9.10: l Sokolov – Sport Club Klatovy, 13.50: Sport Club Klatovy – Interobal Plzeň (oba zápasy se hrají v hale HK Rokycany).

MALÁ KOPANÁ

Klatovská zimní liga v malé kopané – neděle 9.30: Draci Klatovy – Tučňáci Klatovy, 10.15: PS Křeč Mochtín – Bomby k tyči Klatovy (hala ZŠ Plánická na Vodojemu).

Turnaj mladších přípravek – neděle 9.00: Sportovní hala Základní školy Čapkova v Klatovech v neděli přivítá další turnaj v halové kopané. Hlavními aktéry tentokrát budou malí fotbalisté, kteří se střetnou o celkové prvenství v počtu sedmi týmů. Na turnaji budou startovat naděje Nýrska, Strážova, Bolešin, Plánice, Lubů, pořádajícího Mochtína a jihočeských Katovic. Začíná se už v 9.00 hodin. Přijďte fandit.

STOLNÍ TENIS

1. liga žen, skupina A – sobota 10.00: TJ Sokol Králův Dvůr Queens – KST Klatovy, 15.00: SKST Vlašim – KST Klatovy.

Divize mužů – sobota 9.00: TJ Sokol Plzeň V. – KOC Sušice, ST DDM Stříbro – KST Klatovy, SK Jiskra Domažlice – Sokol Horažďovice, 14.00: ST DDM Stříbro – KOC Sušice, TJ Sokol Plzeň V. – KST Klatovy, SK Jiskra Domažlice B – Sokol Horažďovice.

Krajský přebor 1. třídy, skupina B – sobota 9.00: Slavoj Stod – KST Klatovy B, Nezvěstice – KOC Sušice B, 14.00: Slavoj Stod – KOC Sušice B, Nezvěstice – KST Klatovy B.

Krajský přebor 2. třídy, skupina B – sobota 9.00: KOC Sušice C – Slavoj Stod C, 14.00: KOC Sušice C – TJ Sokol Plzeň V. D.