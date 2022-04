Tlak? Sami chceme hrát o co nejvyšší příčky, říká klatovský brankář Novák

Okresní přebor – sobota 14.00: Sokol Chudenice – Sokol Mochtín B, 17.00: Dukla Janovice – Švihov, neděle 15.00: Měčín – Kašperské Hory, Nýrsko B – Hradešice, 16.00: Strážov – Dlouhá Ves, Luby B – Malý Bor, 17.00: Sušice B – Nezamyslice. III. třída – sobota 14.00: Hartmanice – Bolešiny B, Budětice – Svéradice B (hř. Rabí), 15.00: Žichovice – Kolinec, 17.00: Svatobor Hrádek B – Běšiny, neděle 15.00: Veřechov – Železná Ruda, 16.00: Velhartice – Plánice, 17.00: Dukla Janovice B – Velké Hydčice.

IV. třída, skupina o 1. až 6. místo – sobota 17.00: Start Dešenice – Milčice, neděle 15.00: Křenice – Sušice C, 16.00: TJ Měcholupy B – Žihobce. IV. třída, skupina o 7. až 12. místo – sobota 16.00: Sokol Hradešice B – Sokol Kvasetice, neděle 15.00: Zavlekov – Spůle, 16.00: Ježovy – Myslív. IV. třída, skupina o 13. až 17. místo – sobota 14.00: Sokol Vrhaveč B – Hory Matky Boží, 16.30: SK Nalžovské Hory – Neznašovy.

Česká divize dorostu – sobota 10.00: Klatovy U19 – Táborsko B U19, 12.15: Klatovy U17 – Táborsko B U17 (oba zápasy se hrají v Janovicích nad Úhlavou). Krajský přebor staršího dorostu (finále) – sobota 10.00: Horažďovice/Sv. Hrádek – Košutka (hř. Horažďovice), 14.45: Luby/Švihov – Tachov. Krajský přebor staršího dorostu, skupina o 5. až 9. místo – sobota 10.00: Staňkov/Holýšov – Nýrsko (hř. Staňkov).

Krajský přebor mladšího dorostu – nadstavba, skupina B – sobota 12.15: Horažďovice/Sv. Hrádek – Košutka (hř. Horažďovice), 17.00: Luby/Švihov – Tachov. Krajský přebor mladšího dorostu, nadstavba, skupina C – sobota 12.15: Staňkov/Holýšov – Nýrsko (hř. Staňkov). Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Kozolupy – Hradešice/Nalžovské Hory, neděle 14.00: Žákava – Sušice.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Luby – Křimice, Klatovy – Horažďovice/Sv. Hrádek, neděle 10.00: Košutka – Nýrsko/Železná Ruda, Sušice – Domažlice (hraje se až 25. května od 16.30 hodin). Krajský přebor mladších žáků – sobota 11.45: Luby – Křimice, Klatovy – Horažďovice/Sv. Hrádek, neděle 12.00: Košutka – Nýrsko/Železná Ruda, Sušice – Domažlice (hraje se až 25. května od 18.15 hodin).

Okresní přebor starších žáků – sobota 14.00: Pačejov/Svéradice – Klatovy B, neděle 10.00: Start Luby B – Švihov, Strážov – Bolešiny. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Kolinec – Horažďovice/Sv. Hrádek B, neděle 11.45: Start Luby B – Chudenice, 12.30: Strážov – Bolešiny.

Basketbal

Západočeská liga žen – pátek 19.00: BK Lokomotiva Karlovy Vary – BK Klatovy B (hraje se ve sportovní hale BK Loko Karlovy Vary).

Rugby

1. liga ragby XV, 4. kolo jarní sezony – neděle 16.00: Luridica/Říčany – Rugby Šumava Nýrsko/RC České Budějovice (hř. Chrášťany u Prahy).

Běh, běžecký sport

Jarní přespolní běh – neděle 13.00: V Areálu pod Sjezdovkou v Nýrsku se v neděli 1. května koná 43. ročník Jarního přespolního běhu, který je čtvrtým dílem letošní Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu. Start dětských kategorií je již ve 13 hodin, hlavní závod je pak na programu o hodinu déle. Prezentace již od 12 hodin, startovné pro dospělé činí 100 Kč, děti jdou zdarma. Více informací najdete na webových stránkách www.esusliga.webnode.cz nebo na webu pořadatelů z TJ Nýrsko ZDE.

Horská kola, enduro

Enduro X Race 2022 – sobota a neděle: Po dvou letech nucené pandemické přestávky se do Sušice vrací mistrovství České republiky v enduru, nejmodernější disciplíně mezi soutěžemi horských kol, nově i jako kvalifikační závod prestižní světové série EWS (Enduro World Series). Letošní závod Enduro X Race se koná 1. května 2022 a jede se jako celkem čtvrté mistrovství ČR v enduru. Zúčastnit se ho mohou závodníci s licencí i bez ni. Titul Mistra ČR, druhé a třetí místo ale bude přiděleno pouze jezdcům s licencí. Délka závodu je zhruba 42 kilometrů, závodníci se musí popasovat s převýšením okolo 1600 metrů a čeká je šest měřených úseků. U kadetů ve věku od 12 do 16 let je trasa zkrácena 30 km a převýšení 980 metrů.



Víkendový program – sobota 9.00 – 18.00: trénink, 17.00 – 19.00: registrace, 19.00: závodní brífink, neděle 8.00 – 8.30: registrace, 9.00 – 16.30: závod, 17.00: vyhlášení výsledků. Více informací najdete na webu www.susicko.cz.

Cyklistika, MTB

Talent Cup 2022 – Velká cena Giraffe Facility – pátek 16.00: 26. ročník závodů horských kol okolo vodního hradu Švihov. Více na wwww.talentcup.cz.

