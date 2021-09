Okresní přebor 1. třídy – pondělí 18.00: Svrčovec – Drslavice, Třebomyslice – Strážov, Sokol Klatovy – ST Nýrsko. Okresní přebor 2. třídy – pondělí 18.00: AC Lhůta – Drslavice B, Třebomyslice B – ST Nýrsko B, Horažďovice C – Žichovice, Sokol Klatovy B – KOC Sušice E, Strážov B – KOC Sušice F.

IV. třída, skupina A – sobota 15.30: Dešenice – Ježovy, neděle 16.30: Spůle – Dlažov (hř. Pocinovice). IV. třída, skupina B – sobota 12.30: Kvasetice – Myslív, 15.30: Milčice – Měcholupy B, neděle 15.30: Vrhaveč B – Neznašovy. IV. třída, skupina C – sobota 15.30: Nalžovské Hory – Hradešice B (hř. Velký Bor), Žihobce – Sušice C, neděle 15.00: Zavlekov – Hory Matky Boží.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.