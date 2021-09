FORTUNA divize A – sobota 15.30: SK Klatovy 1898 – Petřín Plzeň. Krajský přebor – sobota 16.30: Nýrsko – Bolevec. I. A třída – sobota 16.30: Tachov – Svéradice, Sv. Hrádek – Rokycany B, neděle 16.00: Luby – Mochtín, 16.30: Sušice – Žihle. I. B třída, skupina B – sobota 16.00: Štěnovice – Bolešiny, Pačejov – Chotěšov, 16.30: Chanovice – Klatovy B, Vrhaveč – Chlumčany, neděle 16.30: Horažďovice – Měcholupy.

Okresní přebor – sobota 16.00: Dlouhá Ves – Měčín, Švihov – Chudenice, Mochtín B – Malý Bor, Nezamyslice – Nýrsko B, neděle 14.00: Strážov – Sušice B, 15.00: Kašperské Hory – Janovice, 16.00: Hradešice – Luby B. III. třída – sobota 13.00: Hartmanice – Sv. Hrádek B, 16.00: Kolinec – Plánice, Velké Hydčice – Žichovice, Železná Ruda – Janovice B, neděle 16.00: Svéradice B – Velhartice, Bolešiny B – Veřechov, Běšiny – Budětice.

IV. třída, skupina A – sobota 14.00: Dlažov – Dešenice, 16.00: Spůle – Křenice (hř. Pocinovice). IV. třída, skupina B – sobota 13.00: Kvasetice – Neznašovy, 16.00: Myslív – Milčice, neděle 16.00: Vrhaveč B – Měcholupy B. IV. třída, skupina C – sobota 16.00: Žihobce – Hradešice B, Sušice C – Zavlekov, Nalžovské Hory – Hory Matky Boží.

Česká divize staršího dorostu – neděle 10.00: Přeštice U19 – SK Klatovy 1898 U19. Česká divize mladšího dorostu – neděle 12.15: Přeštice U17 – SK Klatovy 1898 U17. Krajský přebor staršího dorostu – neděle 10.00: Košutka – Luby/Švihov, Tachov – Horažďovice/Sv. Hrádek, VS Plzeň/Prazdroj Plzeň – Nýrsko. Krajský přebor mladšího dorostu – neděle 12.15: Košutka – Luby/Švihov, Tachov – Horažďovice/Sv. Hrádek, VS Plzeň/Prazdroj Plzeň – Nýrsko. Krajská soutěž dorostu, skupina B – sobota 10.00: Hradešice/Nalžovské Hory – Štěnovice (hř. Hradešice), neděle 10.00: Sušice – Blovice.

Krajský přebor starších žáků – sobota 10.00: Nýrsko/Železná Ruda – Košutka, neděle 10.00: Domažlice – Sušice, Křimice – Luby, Horažďovice/Sv. Hrádek – SK Klatovy 1898 (hř. Horažďovice). Krajský přebor mladších žáků – sobota 11.45: Nýrsko/Železná Ruda – Košutka, neděle 11.45: Domažlice – Sušice, Křimice – Luby, Horažďovice/Sv. Hrádek – SK Klatovy 1898 (hř. Horažďovice).

Okresní přebor starších žáků – sobota 13.00: Pačejov/Svéradice – SK Klatovy 1898 B (hř. Pačejov), neděle 10.00: Strážov – Bolešiny, Luby B – Švihov. Okresní přebor mladších žáků – sobota 10.00: Kolinec – Horažďovice/Sv. Hrádek B, neděle 11.45: Luby B – Chudenice, pondělí 17.00: Strážov – Bolešiny.

Lední hokej

2. liga, skupina Jih – sobota 17.00: HC Baník Příbram – SHC Klatovy. Šumavská liga amatérského hokeje – sobota 11.00: HC Vizi Auto – HC Čápi, 12.40: HC Tomahawk – HC Poběžovice, 14.30: HC Marsy Klatovy – AHC Vačice, 18.00: HC Tango Klatovy – AHC Dynamo (všechny zápasy se hrají na zimním stadionu v Klatovech).

Stolní tenis

3. liga, skupina A – sobota 14.00: KST Klatovy – TJ Sokol České Budějovice, neděle 10.00: KST Klatovy – DDM Soběslav-Studená (oba zápasy se hrají v tělocvičně Masarykovy základní školy). Divize mužů – sobota 8.00: Mirošov – KOC Sušice, 13.00: Sokol Lhůta – KOC Sušice.

Krajský přebor 1. třídy, skupina A – sobota 9.00: Nýřany – KOC Sušice B, Nýřany B – Sokol Horažďovice, 14.00: Nýřany B – KOC Sušice B, Nýřany – Sokol Horažďovice. Krajský přebor 2. třídy, skupina A – sobota 9.00: KOC Sušice C – Horšovský Týn, KST Klatovy C – SK Poběžovice, 14.00: KOC Sušice C – SK Poběžovice, KST Klatovy C – Horšovský Týn.

Okresní přebor 1. třídy – pondělí 18.00: KOC Sušice C – Bageta Dolany, Ekomont Svrčovec – KST Klatovy D, Lapák Třebomyslice – Sokol Klatovy, Strážov – Nýrsko. Okresní přebor 2. třídy – neděle 18.00: KOC Sušice E – KOC Sušice F, pondělí 18.00: AC Lhůta – Ekomont Svrčovec B, Lapák Třebomyslice B – Sokol Horažďovice C, Sokol Klatovy B – Strážov B, Nýrsko B – Žichovice.

Ostatní sporty

Basketbal: krajský přebor nejmladších minižáků – sobota 9.00 a 11.00: BK Klatovy U11 – SKB Rokycany (mix) U11.

Florbal: 2. liga juniorů – sobota 9.00: Sport Club Klatovy – Florbal Sokolov, 12:00: FBŠ Gorily Plzeň – Sport Club Klatovy (oba zápasy se hrají v hale Slavie VŠ Plzeň na Borech).