Jaroslav Kalný mladší, člen sušického Czech Enduro Teamu, se o uplynulém víkendu postavil na start druhého podniku světového šampionátu v enduru, jehož dějištěm bylo pohostinné okolí španělského města Lalín na severu provincie Pontevedra.

Jaroslav Kalný (na archivním snímku). | Foto: Marek Vincik

A Kalného, osmnáctiletého závodníka z Čímic, na Pyrenejském poloostrově nečekalo nic jednoduchého, naopak. Pořadatele si pro něj i další borce připravili extrémně náročný závod o délce kola 70 kilometrů a tří testů. „Všechny testy byly opravdu náročné, obzvlášť Extrem test, který obsahoval doslova trialové prvky. V sobotu navíc náročnost zvyšovalo mokro po ranním dešti,“ konstatoval Jaroslav Kalný, pro něhož byl úvodní den podniku zklamáním.

„Nic se mi nedařilo, nemohl jsem se dostat do tempa, kupil jsem chyby, mnohdy úplně zbytečně, ještě k tomu jsem se trápil s nachlazením. Zkrátka na sobotu, do které jsem ještě nastupoval s minutovou penalizací z pátečního prologu, když jsem, stejně jako čtyřicet dalších jezdců, správně nepřijel do časové kontroly, jsem chtěl hodně rychle zapomenout,“ hodnotil loňský mistr České republiky v endurosprintu v kategorii E3.

A to, co chtěl, tedy zapomenout, se mu naštěstí povedlo. Nedělní závod by v jeho podání úplně jiným šálkem kávy. „Neděle byla úplným protipólem předchozího dne,“ potvrdil. „Nutno dodat, že pořadatelé část Extrem testu vypustili, protože se už stal opravdu nebezpečným, ale sedli mi další dva testy. Ve druhém Cross Testu jsem dokonce zajel dvanáctý čas v rámci celkového pořadí juniorů,“ pochlubil se.

„Zajížděl jsem časy, které se velmi přibližovaly jezdců, jenž mají už několikaleté zkušenosti s mistrovstvím světa. Opravdu mě to bavilo, protože byl vidět posun. V porovnání se sobotou to v rámci pořadí kategorie Junior2 bylo o dvě pozice na desáté místo. Přiznám se, že přesně tohle jsem před nadcházejícím závodem mistrovství Evropy potřeboval,“ uzavřel Jaroslav Kalný mladší, který se už ze španělského Lalínu přesunul o 230 km dále na jih, a sice do Portugalska.

V tamním městě Santa Marta de Penaguiao, které obklopují tisíce hektarů vinic, se od 13. do 14. května uskuteční druhý závod mistrovství Evropy. Ve městě, které leží v severním regionu Douro, se Kalný bude snažit získat co nejvíce bodů ve dvou závodních dnech tak, aby se posunul z průběžně osmého místa výše.

Bohužel, další body do seriálu mistrovství Evropy si nepřipíše další jezdec Czech Enduro Teamu Zdeněk Pitel, který si ještě minulý týden vše připravoval na odjezd do Portugalska. „Skolila mě angína a ještě v neděli jsem ležel v horečkách. Nemá tedy vůbec smysl, abych se vypravil do Portugalska s vědomím, že bych ani nedokázal závodit. Ohromně mě to mrzí, protože už bude jen málo šancí vylepšit si bodové skóre v rámci šampionátu,“ hlesl.

