Kajakářka Antonie Galušková je českou mistryní do 23 let, v poháru byla druhá

Od pátku do neděle vyvrcholil pod přehradou Lipno nad Vltavou Český pohár skupiny ČEZ ve vodním slalomu. Na programu byl pátý a šestý díl nejvyšší české soutěže, ale také mistrovství České republiky družstev a jednotlivců dospělých i závodníků do 23 let.

