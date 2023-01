„Utkání svojí kvalitou sice nenavázalo na „vánočně-turnajové boje“ s Berounem, v semifinále s Frankonií Baskets či finále s BK Loko Plzeň, ale rozhodně by se týmům NRL, které v druhé polovině soutěže budou zajíždět k utkání do Řevničova, kde Kelti hrají svá domácí utkání, nevyplatilo tento tým podceňovat. Nám zahrála do karet administrativní chyba, která znemožnila start nejlepšímu domácímu střelci Dundrovi a chyběl i Mikeš, který patří k nejlepším hráčům BA Nymburk U15. Byli tu ale další, kteří se svojí hrou podíleli na předchozím vítězství Keltů na palubovce Jiskry Domažlice,“ poznamenal v hodnocení střetnutí pro web klubu trenér Jindřich Svojanovský.

BK Klatovy do 17 let, ilustrační snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Ale i nám chyběl Dominik Kolář, jehož přínos pro tým je v obranné fázi i v útoku. Nutno ale zmínit, že do hry našeho týmu se začíná, zatím sice pozvolna, ale přece jen, vkrádat zvýšená aktivita v obraně. V tomto utkání jsme rovněž zrychlili „transition ofense“ a záblesky nacvičených kombinací a signálů našly také své uplatnění. A je velice dobře, že i přes ještě zdaleka ne kvalitní realizaci, byly mnohé akce korunovány košem,“ těšilo ostříleného kouče.

Kelti Nové Strašecí – BK Klatovy 38:94

Průběh utkání: 10:26, 21:45, 30:67. Rozhodčí: Jiří Pavýza, Petr Jiříček. Trojky: 2:6. Trestné hody: 2/13 – 8/16. Sestava a body Kelti Nové Strašecí: Zaspal 9, Fejtek, Kraus 4, Valchář 4, Nikodým 13, Trojan 4, Živkovič, Tiep Bui Quy 2. Sestava a body BK Klatovy: Kodyš 8, Sazama, Šlof 6, Kinský 8, Zub 19, Veselský, Suchý, Kolacki 6, Petrovický 14, Kotáb 2, Žák 27, Melka 4.

Kompletní výsledky 7. kola: Kelti Nové Strašecí – BK Klatovy 38:94, BK Kladno – BK Beroun 67:79, BK Sokolov – BK Jiskra Domažlice 58:47. Program 8. kola – sobota 21. ledna 10.30: BK Sokolov – BK Klatovy, 16.00: BK Kladno – BA Grizzlies Plzeň B, Kelti Nové Strašecí – BK Beroun (čas bude upřesněn).

Nadregionální liga kadetů U17.Zdroj: ČBF

Je to velký boj o záchranu, uvědomují si v táboře klatovských stolních tenistek