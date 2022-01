Kadeti nestačili na Vyšehrad, spoluhráčům citelně chyběl týmový lídr

Mladí basketbalisté BK Klatovy do sedmnácti let nevstoupili do áčkové skupiny play-out celostátní ligy kadetů úspěšně. Na palubovce Sokolu Vyšehrad padli o jednatřicet bodů poměrem 41:72.

BK Klatovy U17. | Foto: BK Klatovy

Kdo bude mít v hlavním městě republiky navrch, bylo patrné už od začátku. Klatovy se sice i bez svého špílmachra Václava Fausta, který v průměru nasází 26 bodů za zápas, snažily, ale na domácí výběr to v Sokolovně nestačilo. Sokol Vyšehrad vs. BK Klatovy - týmoví lídři.Zdroj: ČBF Pražané si v první čtvrtině vytvořili devítibodový náskok, který po zbytek duelu postupně navyšovali. Západočechům dělal problémy především domácí Jáchym Kačírek, autor dvaceti bodů. Nejúspěšnějším střelcem klatovského týmu byl dvanáctibodový Lukáš Koutník. Žádný jiný tým klatovského basketbalového klubu v rámci uplynulého víkendu nehrál. Buď měl volno, a nebo jako v případě zápasů kadetek se Zlínem a Prostějovem zasáhl omikron. Sokol Vyšehrad - BK Klatovy 71:42 Průběh utkání: 20:11, 38:15, 56:31, 71:42. Rozhodčí: Karwowska, Reitzová. Sestava a body Vyšehradu: Bartoš 8, Kačírek 20, Kubišta 7, Novák 7, Zahořík 8, Váňa 10, Vyleťal 7. Sestava a body BK Klatovy: Petrovický 4, Koutník 12, Pučelík 6, Kinský 2, Kotáb 9, Ouda, Suchý 9. PODÍVEJTE SE: Děti si hokejový trénink užily, velké nadšení vzbudil maskot Puk