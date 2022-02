Klatovský stolní tenista Adam Končal (na snímku vpředu při podání).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Jsou to pro nás klíčové zápasy, které napoví o průběhu zbytku sezony. Určitě nás čekají těžké a vyrovnané mače, stejně jako v podzimní části. Jdeme do víkendu s cílem získat šest bodů, ale samozřejmě uvidíme, jaký bude průběh, třeba budeme rádi nakonec i za míň,“ prohlásil Lukáš Zahradník. „Nicméně nyní to máme nastavené tak, že si chceme připsat dvě výhry a soupeřům tak v tabulce opět poodskočit,“ pokračoval.

Zatímco například do dva týdny starého souboje v Bohnicích (1:10) Klatovští nastoupili pouze v tříčlenné sestavě a bez jedničky Adama Končala, na víkendové bitvy by měli být v plné síle. „Do obou utkání bychom měli jít v kompletní sestavě a snad se podaří vybrat tu ideální čtveřici či pětici hráčů, která vždy do daného zápasu zasáhne,“ přeje si stolní tenista KST Klatovy.

Daniel Javorský z KST Klatovy.

Tým už sice na poslední nezdary v Bohnicích a v UNYP aréně na Spartě zapomněl, ale hodlá se poučit z chyb, které tam udělal.

„Tak především z utkání se Spartou, které bylo hodně těsné, se můžeme poučit. A to především v tom, že by bylo opět dobré po čase vyhrát obě čtyřhry, které jsou v takto těsných zápasech hodně důležité. A potom také doufám, že se nám podaří vyladit formu všech hráčů, kteří do utkání zasáhnou tak, aby každý přispěl alespoň jedním bodem ke konečnému úspěchu. To se nám v posledních zápasech bohužel moc nedařilo,“ říká kapitán klatovského mančaftu, jenž ovšem tvrdí, že i kdyby se proti Hořovicím a lochovickém SportSpinu jeho týmu podařilo získat plný počet bodů, záchrana by ještě jistá nebyla.

„Určitě bychom ještě zdaleka nebyli zachráněni. I vzhledem k dalším výsledkům se tabulka dramatizuje a může nastat ještě dost výsledků, které se třeba tak papírově nečekají. Ale samozřejmě by to byl velmi důležitý krok k záchraně. Na ten kdybychom následně navázali dvěmi či třemi výhrami, tak by bylo hotovo,“ myslí si zkušený stolní tenista. „Ale to už moc předbíháme. Nyní je třeba se soustředit na nadcházející víkend a v něm připsat na naše konto dostatečný počet bodů, optimálně za dvě vítězství,“ dodává.

Proti Lochovicím hrají Klatovy v hale Základní školy Masarykovy v sobotu od 14 hodin, duel s Hořovicemi je na programu o den později v deset hodin.

