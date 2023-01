„Nejsem smutný, naopak. Jsem spokojený," hlásil Jan Šrail po návratu domů. „Po předchozích závodech jsem doufal, že se budu zlepšovat a jsem rád, že to takhle vyšlo. Jsou to sice relativně malé krůčky, ale progres tam je," těší ho.

Švýcarskou La Diagonelu vyhrál (opět) Persson, Jan Šrail byl nejlepší z Čechů.Zdroj: Šumavský skimaraton & Vltava Fund Ski Team

Na vítězného Emila Perssona ztratil v rámci 48 km dlouhého závodu ve švýcarském údolí Engadin něco málo přes dvě minuty. „Opravdu jsem spokojený. Podařilo se mi pro tým i pro sebe urvat nějaké body na sprinterských prémiích, ve kterých jsem byl čtvrtý a sedmý, ale hlavně jsem bojoval o co nejlepší umístění skoro až do konce. Bohužel jsem zhruba tři kilometry před cílem v zatáčce upadl a balík, ve kterém jsem jel, se mi vzdálil," mrzelo jej.

Teď se Jan Šrail připravuje v domácích podmínkách, ale na konci pracovního týdnu opět odjíždí. Tentokrát do Itálie, konkrétně do Trentina, kde se v sobotu jede spektakulární závod Marcialonga na 70 km klasickou technikou.

Zdroj: SC - The Ski Community

„Je to pro mě osobně jeden z nejtěžších závodů v sezoně. Zejména proto, že se v rámci tohoto závodu nedá nikde moc odpočinout. Mým cílem je zaútočit na první sprinterskou prémii, která je zhruba na patnáctém kilometru, ale hlavně chci jet na celkové umístění, takže musím rozvrhnout síly," vypráví Jan Šrail svoji taktiku směrem k blížící se sněhové divočině na Apeninském poloostrově.

Jak už bylo řečeno: La Diagonelu vyhrál letošní fenomén Emil Persson ze Švédska, který ve Ski Classics hájí barvy Lager 157 Ski Teamu. „Emil patří k mým nejoblíbenějším závodníkům, a to co letos předvádí, to je něco neskutečného. Je to borec, profík na 110 procent," říká Šrail, člen laufařského Vltava Fund Ski Teamu, na adresu sedmadvacetiletého Seveřana.

