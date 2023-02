Ještě na třiadvacátém kilometru Šrail figuroval na čtvrté pozici, ale pak mírně ztratil a tahal se ve druhém balíku o co nejlepší umístění ve druhé desítce. Nakonec z toho byla dvacátá příčka. „Nečekal jsem, že by to mohlo takhle vyjít, jsem naprosto spokojený a nadšený," hlásal Šrail do telefonu v krátkém rozhovoru pro Klatovský deník. „Myslím si, že tentokrát bylo na to, abych dojel i trošku líp, ale možná jsem malinko podcenil závěr," přemítal nahlas.