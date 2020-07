Na stupně vítězů mistrovství ČR v půlmaratonu vystoupaly dvě vytrvalkyně s vazbami na Plzeňský kraj. Republikovou šampionkou se stala Marcela Joglová z Plánice u Klatov a bronzovou medaili získala atletka Škody Plzeň Tereza Hrochová. Tato rodačka z České Lípy tak neobhájila loňské zlato.

Tereza Hrochová na archivním snímku. | Foto: Monika Hlaváčová

„Bála jsem se obrátkové trati, ale nakonec to tak hrozné nebylo, protože jsem si vždy přibrzdila,“ svěřila se s prvními pocity po vítězství Marcela Joglová z oddílu Here to win ve videorozhovoru na webu atletického svazu.