/FOTOGALERIE/ V Dobřanech se o víkendu pod taktovkou HEC Klub Enduro ze Stodu uskutečnilo mezinárodní mistrovství České republiky (MMČR) a Přebor ČR v enduru a endurosprintu. Na něm se dařilo také jezdcům ze sušického Czech Enduro Teamu – třeba Jaroslav Kalný se stal vítězem kategorie E3 a celkově vybojoval parádní stříbro.

Jezdci Czech Enduro Teamu v Dobřanech. | Foto: se svolením Czech Enduro Teamu

„Dobřany se jednoznačně vydařily. V sobotu se mi nejelo špatně, zvlášť crosstest mě bavil,“ uvedl Jaroslav Kalný, který hned pět ze šesti zmíněných testů zajel nejrychleji ze všech závodníků. Na Matěje Škutu pak ztrácel na endurotestu. „Matějovi jsem se snažil přiblížit, což se dařilo. Prakticky každý další enduro test znamenal zlepšení. Pozávodní rozbor mojí jízdy mě pak v neděli posunul ještě dál. Zlepšil jsem plynulost jízdy v technických pasážích, kterých bylo v Dobřanech hodně a díky tomu jsem po celý závodní den byl Matějovi doslova na dostřel jen pět až sedm sekund. Tedy v Dobřanech to byl další posun dopředu, který mě těší,“ kvitoval osmnáctiletý závodník z Čímic.

V Dobřanech se představil i Kalného týmový parťák – čerstvě sedmnáctiletý Tomáš Holý. Toho však v rámci druhého závodního dne zastavil pád, po němž musel být ošetřen. „V neděli se mi jelo opravdu skvěle. Jezdil jsem stabilně na pátém místě v kategorii E2. Navíc jsem neustále zrychloval a v pátém enduro testu jsem se posunul na čtvrté místo. Jenže v crosstestu jsem v jedné zatáčce spadl a bohužel si roztrhl ruku na předloktí. Tohle zranění si vyžádalo lékařské ošetření, nakonec i tři stehy, a tedy odstoupení ze závodu,“ vyprávěl smutně.

„To mě moc mrzí, protože jsem se cítil skvěle a věřil jsem v zisk dostatku bodů, které by mě udržely na průběžně druhém místě v kategorii E2,“ pokrčil rameny.

Kromě dvou „zkušenějších závodníků“ v Dobřanech startovali i mladíci Jakub Mirvald s Michaelem Pohankou. Desetiletý Mirvald se v přípravném podniku dětí na svém stroji Yamaha 65 umístil v kubatuře 65 ccm na třetí pozici a Pohanka se na start závodu postavil vůbec poprvé v životě – v pouhých pěti letech (50 ccm). „Pokaždé se mi povedl start, ale bohužel jsem první místo nedokázal udržet. Trochu mě to mrzí, protože jsem si pomýšlel na lepší umístění, ale nakonec ani to třetí místo není špatné,“ uznal Jakub Mirvald.

„Trať byla techničtějšího rázu, což Kuba nemá moc natrénované. Proto jeho umístění není tak důležité, jako to, že si na trati v Dobřanech vyzkoušel v závodě nové věci,“ doplnil jeho krátké hodnocení otec Michal Mirvald.

A co premiéra pětiletého Michaela Pohanky? „Byla to jeho první zkušenost s opravdovými závody, takže bylo důležité, aby dokončil obě rozjížďky. To nakonec klaplo, a navíc s hezkým výsledkem, tedy pátým místem,“ řekl dědeček Pohanky a manažer Czech Enduro Teamu Jaroslav Kalný starší.

