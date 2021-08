Víkendové závody začaly v sobotu nejprve v srdci Jeseníků výjezdem na samotný majestátní Praděd. S tratí dlouhou 9,1 kilometrů a převýšením 640 metrů se nejlépe vypořádal právě Jan Šrail, který v drtivém finiši porazil domácího Adama Fellnera o dvě vteřiny.

Třetí Václav Sedláček (Silvini Madshus team) pak ztratil na vítěze více než minutu. „Kvalitní závod. Jsem moc rád, že jsem ho vyhrál,“ svěřil se Šrail.

Zdroj: facebook Jana Šrail, archiv Vltava Fund Ski team

Třicetiletý sportovec uspěl i ve druhém střetnutí víkendového programu – opanoval náročný výjezd na přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně, která leží ve výšce 1330 metrů nad mořem. Druhého Václava Sedláčka přitom porazil o více než dvě minuty. Naprostá dominance.

„Hned v úvodu závodu jsem ostatním ujel, takže jsem pak chvíli přemýšlel, co dál a jakou mám zvolit následující taktiku. Nakonec jsem se ale rozhodl, že na nikoho nebudu čekat, nebudu se šetřit a prostě pojedu co nejrychleji to jen půjde,“ popisoval Šrail, co se mu honilo hlavou.

Zdroj: facebook Jana Šrail, archiv Vltava Fund Ski team

A jeho dominanci neohrozil ani jeden úsměvný fakt. „Třikrát mi během závodu z lyže upadlo kolečko, takže jsem ho musel zpátky nasazovat,“ pousmál se. „Celkově jsem určitě velmi spokojený. Bylo to příjemné zpestření přípravy, super víkend,“ dodal radostně.

Tuzemský seriál na kolečkových lyžích bude pokračovat od 20. do 22. srpna v Orlických horách. Na úvod (v pátek) se pojede závod Skiroll CUPu Šedivínská 11, v sobotu populární výjezd z Orlického Záhoří na Šerlich a v neděli pak ze Skuhrova na Luisino Údolí.