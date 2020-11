„Nekladu na střelecké tabulky důraz a lepší pocit mám, když družstvo šlape. Házená je kolektivní sport,“ říkala 24letá plzeňská rodačka Markéta Jeřábková možná i pod dojmem středeční porážky 32:34 v bundesligové předehrávce s Metzingenem. Nepomohlo ani jejích rekordních 14 branek.

Teď o víkendu ji čeká odveta Poháru EHF, v němž bude s týmem dohánět čtyřbrankové manko po domácí prohře s dalším německým celkem Blomberg-Lippe, kde působí další česká házenkářka Kamila Kordovská.

Společně pak vyrazí do Chebu, kde má český národní tým sraz před mistrovstvím Evropy, které by se mělo hrát začátkem prosince v Dánsku, ale jeho osud je nejistý.

Podle střeleckých zápisů to vypadá, že jste si rychle zvykla na bundesligu. Sedla vám tato soutěž?

Musím říct, že maďarská liga je o stupínek výš, ale nechci shazovat bundesligu, která je také kvalitní. Györi Ferencváros se pravidelně prosazovaly v Champions League, teď se k nim přidali Siofok. Německé kluby jako Bietigheim nebo Dortmund nemají v Evropě takové úspěchy. Mám pocit, že tuto sezonu bude v Německu bezkonkurenční Dortmund. Zbytek týmů, kromě posledních dvou, je vyrovnaný a při zápasech záleží na aktuální formě.

Ligu mistrů hrával pravidelně i Thüringer. Nebude se chtít do ní vrátit?

Určitě bude, dlouhá léta patří ke špičce německé ligy. Nikdy neměl nízké cíle, takže se chce vrátit do Champions League.

Thüringeru nicméně zatím patří až pátá příčka, dosavadní průběh sezony tedy není úplně podle představ?

Každý tým si dá před sezonou cíle a plány, které se postupem času mění. My jsme nezvládly pár utkání. Musíme dál makat a poučit se z toho, abychom se v dalších zápasech podobných výpadků vyvarovaly.

Jak jste vy osobně spokojená v Thüringeru?

Nemůžu si na nic stěžovat, jsem po všech stránkách spokojená. Psychicky je to pro mě jednodušší než v Maďarsku, možná je to tím, že to není moje první zahraniční angažmá. I když i v Německu žiju sama, mám to blíž domů k našim do Plzně i za přítelem do Písku. Pro mě je strašně důležitý fyzický kontakt s rodinou, nejen ten po telefonu nebo WhatsAppu.

Pomohlo vám, že v týmu působila Iveta Korešová, která je teď na mateřské?

Jojo, i díky ní jsem nešla úplně do neznáma. Byla už jsem delší dobu v kontaktu i s trenérem. Kromě Ivety je tady i Slovenka Lída Jakubisová. Je to jednodušší, když si můžete pokecat v rodné řeči.

Mohla byste popsat hygienická opatření kvůli koronaviru v lize a v klubu?

Tahle situace mně vyčerpává energii. Testování probíhají před každým zápasem. Diváci nesmějí být v hale. To je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct.

V pondělí začne v Chebu sraz české reprezentace před Eurem (3.–20. 12.). Jak se těšíte do národního týmu?

Reprezentace je vždy pro mě svým způsobem odreagování, protože se vidím s českými holkami. Užívám si to tam. Na reprezentační sraz se moc těším. Doufám, že všechno proběhne tak, jak má. A že i Euro bude.

Ve skupině máte Švédky, Rusky a Španělky. Má i přesto český tým na to, aby postoupil ze skupiny?

Nebylo by vhodné, kdybychom jely na mistrovství Evropy s tím, že si tam jedeme jen zahrát a užít zápasy. O postup se poperemea uděláme pro něj maximum. Můžeme jen překvapit.