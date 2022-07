Galušková ve své premiéře na seniorském MS vybojovala týmové stříbro

„Je to to nejhezčí, co se nám na úvod mistrovství světa mohlo stát. Doufám, že budeme sbírat medaile i dál a odjedeme odsud opět jako nejúspěšnější výprava,“ říkala Antonie Galušková bezprostředně po zisku zlata.

Antonie Galušková přivezla z MS do 23 let zlatou medaili z hlídek.Zdroj: facebook Český vodní slalom a sjezd

Jenomže další cenný kov již nepřidala. Ten byl přitom velmi blízko také v individuálním závodě. Talentovaná kajakářka postoupila ze semifinále s nejlepším časem, závěr finálové jízdy se ji ale nepovedl podle představ. Na brankách 16 až 18 totiž udělala tři chyby a šest trestných vteřin za šťouchy ji náhle odsunuly z průběžné stříbrné pozice až na konečné deváté místo.

„Trať byla technicky náročnější, holky se více míchaly, mohlo se stát cokoliv. Snažila jsem se neztratit koncentraci až do cíle. To, že jsem byla blíž u tyčky, než jsem měla být, se stane, ale to, že jsem ji vzala s sebou, to popravdě nevím, jak se přihodilo,“ uvedla Galušková pro web www.kanoe.cz.

„Přišlo mi, že to mám pod kontrolou a nemyslím si, že by mě rozhodilo to, že startuji z poslední pozice. Jsem ráda, že jsem předvedla dvě slušné jízdy, ale se třemi šťouchy se zkrátka nevyhrává,“ dodala závodnice, která se poprvé posadila do kajaku v pěti letech a o rok později jela svůj první závod v Třebechovicích, kde se definitivně pečetila její láska k tomuto sportu.

