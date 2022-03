V půlce, tedy běhu na 800 metrů, se nejprve konaly tři rozběhy osmnácti nejlepších běžkyň, které se praly o pouhých sedm finálových míst. Klatovská atletka v Ostravě sice nepatřila k favoritkám na postup, ale v případě taktického závodu by jistě nebyla bez šance minimálně na atak svého osobního maxima. Neúprosný los bohužel Kubátové příliš nepřál, a tak byla zařazena do posledního třetího rozběhu po bok obhájkyně titulu Kimberley Ficenecové a česko-finské olympioničky Kristiny Mäki.

Jelikož děvčata znala čas potřebný na postup s malým „q“ (nejrychlejší třetí místo ze všech rozběhů), běželo se již od začátku pořádně rychle. Za tempo nebojácně vzala Pavla Štoudková, první čtyřstovkou závodu probíhala vedoucí závodnice v pekelném tempu pod 64 vteřin. Julie Kubátová se snažila se soupeřkami držet krok, ale ve druhé polovině závodu už bohužel nebylo možné akceptovat šílené tempo vedoucí skupiny, kde si to čtveřice závodnic rozdala o dvě postupová místa a třetí místo na čas. První čtyři půlkařky doběhly v čase 2:08 minuty, což byla nejrychlejší ženská půlka celého mistrovství vůbec (v taktickém finále zvítězila Kristina Mäki za výkon 2:11 minuty).

Kubátová tak druhou polovinu závodu běžela sama, přesto i po neskutečné rychlé první čtyřstovce doběhla v čase 2:19,09 minuty – pouhých šest desetin za osobním rekordem, což je vzhledem k průběhu závodu úžasný výkon, protože není nic horšího než „přepálit první polovinu osmistovky“. Její čas znamenal dělenou patnáctou příčku, a už samotná účast na republikovém mistrovství je pro Kubátovou velkým úspěchem. Klatovská atletka ovšem nebyla příliš spokojena a své ostravské vystoupení zhodnotila lakonicky: „Byl to skvělý pocit běžet s těmi nejlepšími v republice, ale do léta je toho ještě hodně, co bych ráda zlepšila.“

Autoři: Vojtěch Koželuh, Martin Mangl