Klatovy do zápasu s Královým Dvorem vyrukovaly v sestavě Andrea Hnojská, Aneta Matoušová a Zdeňka Marešová mladší. Vše začala tradiční čtyřhra, kterou domácí hráčky ve složení Andrea Hnojská - Aneta Matoušová zvládly 3:1.

Andrea Hnojská, KST Klatovy.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Pak už přišly na řadu klasické dvouhry, ve kterých dominovaly Klatovanky. Trojice domácích stolních tenistek dokázala naprosto shodně ze tří svých zápasů vydolovat dvě výhry. Všechny se však musely sklonit před hostující Martina Sobkovou, která byla nejlepší hráčkou celé konfrontace. Ani její tři získané body ve dvouhrách však na výhru Královu Dvoru nestačily.

„Měly jsme docela štěstí, že Králův Dvůr k nám přijel ve slabší sestavě. Jednička týmu totiž byla v zahraničí. Za výhru jsme ovšem moc rády, holky zahrály dobré zápasy," pochvalovala si v hodnocení pro Deník vedoucí klatovského týmu žen Helena Hnojská, která ale ví, že družstvo čekají další velmi náročné boje.

„Každý zápas je pro nás důležitý, protože letošní soutěž je nesmírně vyrovnaná. Je to zkrátka velký boj o záchranu, přičemž v současné chvíli jsme na sestupové pozici my. Příště nás čekají domácí zápasy s Vlašimí a Slavojem Praha, a my se v nich pokusíme zabojovat," doplnila Helena Hnojská zcela odhodlaně.

KST Klatovy - TJ Sokol Králův Dvůr Queens 7:3

Sady: 24:13. Míčky: 366:233. Vrchní rozhodčí: Jiří Hnojský. Rozhodčí: Helena Hnojská, Aneta Matoušová. Délka utkání: 2 hodiny a 46 minut. Diváci: 5. Hala: tělocvična ZŠ Masarykova. Sestava a bilance KSTK Klatovy: Aneta Matoušová 2:1, Andrea Hnojská 2:1, Zdeňka Marešová mladší 2:1. Sestava a bilance TJ Sokol Králův Dvůr Queens: Lucie Sýkorová 0:3, Lucie Lupínková 0:3, Martina Sobková 3:0. Čtyřhry: 1:0 (Andrea Hnojská, Aneta Matoušová - Martina Sobková, Lucie Lupínková 3:1 (8, -6, 10, 11)).



Výsledky jednotlivých zápasů (dvouhry): Aneta Matoušová - Lucie Sýkorová 3:1 (-4, 3, 7, 8), Andrea Hnojská - Lucie Lupínková 3:0 (9, 2, 9), Zdeňka Marešová mladší - Martina Sobková 1:3 (-8, -8, 6, -9), Andrea Hnojská - Lucie Sýkorová 3:0 (2, 6, 7), Aneta Matoušová - Martina Sobková 1:3 (-7, -10, 7, -4), Zdeňka Marešová mladší - Lucie Lupínková 3:0 (9, 6, 7), Andrea Hnojská - Martina Sobková 1:3 (9, -6, -6, -9), Zdeňka Marešová mladší - Lucie Sýkorová 3:1 (3, -6, 7, 7), Aneta Matoušová - Lucie Lupínková 3:1 (10, 11, -14, 9).

Ostatní výsledky 12. kola (1. liga stolních tenistek, skupina A): KST Kalich Litoměřice - TJ Sokol Stodůlky 9:1, Slovan KST Bohnice - AC Sparta Praha 6:4, SKP Sever Ústí nad Labem - SKST Děčín 8:2, SKST Vlašim B - TJ Slavoj Praha 6:4.

1. liga stolních tenistek, skupina A.Zdroj: ČAST

