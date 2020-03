V týdnu se po dlouhých spekulacích konečně vyjasnilo. Olympijské hry v japonském Tokiu se vzhledem ke globální pandemii nového koronaviru způsobující onemocnění CoVid-19 letos konat nebudou.

Je dobře, že se hry v Tokiu konat nebudou, míní sportovci z regionu. | Foto: ČTK

„Ve světle současných událostí a na základě informací od Světové zdravotnické organizace se prezident MOV a předseda vlády Japonska shodli, že XXXII. letní olympijské hry musejí být přeloženy na příští rok, nejpozději na léto 2021, aby bylo zabezpečeno zdraví sportovců, všech lidí zapojených do OH a mezinárodní komunity," uvedly MOV a organizační výbor tokijských her ve společném prohlášení.