/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ V malém městečku Úterý na severu Plzeňska o víkendu proběhl první díl seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky a Přeboru ČR v enduru a endurosprintu, na kterém nechyběli ani borci z poměrně nedávno vzniklého Czech Enduro Teamu ze Sušice. A na místě, které leží v nejzápadnější části okresu Plzeň-sever, se jim dařilo, sbírali zlaté i stříbrné medaile.

Jaroslav Kalný na MMČR v Úterý na Plzeňsku. | Foto: Czech Enduro Team

Parádní výsledku dosáhl osmnáctiletý mladík Jaroslav Kalný z Čímic, který v sobotu i neděli vybojoval vítězství v kategorii E3 a v obou dnech získal stříbro v rámci absolutního pořadí mezinárodní mistrovství České republiky.

FOTO, VIDEO: Mistrák v Úterý vrbickému endurákovi Koukolíkovi nesedl

„Splnil jsem to, co jsem si předsevzal. Sobota mi sedla absolutně skvěle. Charakter testů mi přišel spíše do motokrosu, což mi sedí. Větší boj ale byl v neděli. Na druhém enduro testu jsem měl těžký pád, po kterém ještě teď cítím bolest v kotníku. Bohužel na tomto testu jsem kvůli tomu nechal asi čtvrt minuty a ani následný cross Test nebyl podle představ. Ale přesto jsem spokojený, tak teď už jenom zrychlovat,“ přeje si Kalný, loňský mistr ČR v endurosprintu v kategorii E3, vicemistr republiky v absolutním pořadí juniorů v endurosprintu a držitel bronzu z mistrovství Evropy družstev.

Se startovním číslem 69 se dařilo také jeho týmovému parťákovi Zdeňku Pitelovi. Ten v sobotu obsadil druhé místo v kategorii E3 a třetí flek v rámci absolutního pořadí. „Sobota se vydařila tak, jak měla. Trať mi seděla, závody mě bavily,“ pochvaloval si. Druhý víkendový den už ale pro dvacetiletého borce z Mokrosuk u Sušice tak růžový nebyl. I díky počasí, které bylo pravým opakem sluníčkové soboty. „Pršelo a za deště se mi nejezdí úplně dobře a dost jsem padal,“ pokrčil rameny. „Nakonec z toho ale bylo celkově 2. místo v kategorii E2, a v juniorech jsem skončil celkově čtvrtý, takže to nebyl úplně špatný víkend. Nicméně doufám, že další závody budou zase o kousek lepší,“ říká.

Zdeněk Pitel.Zdroj: Czech Enduro Team

Tomáš Holý, třetí člen Czech Enduro Teamu i nadále sbírá zkušenosti. V sobotu dojel v kategorii E2 na šesté příčce, v rámci absolutního pořadí juniorů byl jedenáctý. „Nešlo mi úplně o výsledek. Soustředil jsem se hlavně na to, abych zrychloval. To se mi dařilo, ale jsem si vědom několika zásadních chyb, které by se neměly stávat,“ bilancoval nad svým sobotním výkonem.

Tomáš Holý.Zdroj: Czech Enduro Team

„V neděli, kdy bylo docela mokro, jsem bojoval s Milanem Kottkem o vteřinky a souboj se mi nakonec podařilo vyhrát. Takže jsem celkově v kategorii E2 skončil na čtvrtém místě, mezi juniory jsem byl desátý. Tedy ve finále jsem spokojený, ale cesta bude ještě dlouhá,“ uvědomuje si 16letý talent. Součástí víkendových bojů byl i Přípravný podnik dětí, kde v kategorii motocyklů o objemu 65 ccm v sobotu kraloval nový člen Czech Enduro Teamu Jakub Mirvald.

Jakub Mirvald s motorkou.Zdroj: Czech Enduro Team

