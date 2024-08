Ve velmi dobrém zdravotním stavu a výborné fyzické i duševní kondici oslavila koncem července tohoto roku neuvěřitelných osmdesát pět let jedna z velkých sportovních legend historie sportu klatovského okresu pan Jaroslav Dolejší z Kolince. Tato zpráva jistě potěší všechny, kteří Jaroslava znali a s ním spolupracovali. Mnoho z nich bohužel již není mezi námi a mnoho mladších jeho životní příběh nepoznala.

Jubilant byl od mládí velmi talentovaným a všestranným sportovcem. Největší úspěšnosti dosáhl ve fotbalu. Vážně se o něj ucházela dokonce slavná Sparta Praha. Ale on nakonec dal přednost velkou část své fotbalové kariéry svému rodnému Kolinci. Zde se pod jeho hráčskou i trenérskou taktovkou hrával výborný fotbal. Vynikal však i v dalších sportech, především hrál kvalitně hokej, volejbal, tenis a výborně i lyžoval. Lyžování provozoval ještě ve svých 82 letech a pravidelně cvičí, běhá a jezdí svižně na kole dodnes.

Svou lásku ke sportu vždy citlivě a mistrně předával mladým adeptům sportování, a to nejen jako pedagog – tělocvikář, ale také jako trenér a cvičitel v oddílech své mateřské TJ Sokol Kolinec, či například v lyžařské škole na Špičáku. Velmi záslužnou a úspěšnou činnost odvedl v roli metodika sportu pod Krajským pedagogickým centrem, které pravidelně školilo a doškolovalo stovky učitelů tělesné výchovy.

Jaroslav Dolejší však byl do svých 83 let též neúnavným tělovýchovným funkcionářem a organizátorem sportovních soutěží. Dlouhou řadu let byl předsedou TJ Sokol Kolinec, kde má mimořádné zásluhy nejen na výchově nespočetné řady šikovných sportovců, ale také na výstavbě pěkného sportovního zařízení v této obci.

Své bohaté životní zkušenosti, znalosti, energii a svůj volný čas věnoval funkci předsedy Okresní rady školních sportovních klubů na Klatovsku. Za své nesporné zásluhy o rozvoj sportu a tělovýchovy obdržel jubilant řadu tělovýchovných ocenění, po zásluze byl v roce 2009 uveden do pomyslné síně slávy významných sportovních osobností klatovského okresu. Současné mladé generaci je vhodné připomenout, že tisíce hodin věnoval pro sport v Kolinci, ale i okrese a kraji vesměs zcela zdarma.

Tak jako ve sportovní oblasti byl Jaroslav velmi úspěšný i ve své učitelské kariéře i ve funkci ředitele školy, kterou vykonával od roku 1982. Přitom všem ještě patřil vždy k nejaktivnějším občanům Kolince při zvelebování obce, nejrůznějších akcích a získávání jejího dobrého jména. Ve všem mu pomáhala jeho vytrvalost, obětavost, příkladný charakter a přátelské jednání. V této souvislosti je nutno nezapomenout na dlouhodobou velkou podporu jeho manželky Jaroslavy, která se navíc zasloužila i o překonání několika dosti vážných zdravotních potíží, které dokázal Jaroslav v nedávné době překonat.

V řadách starších občanů je mnoho dalších, kteří v nejrůznějších oborech obětovali ve prospěch společnosti značnou část svého života, svého pohodlí a často i finančních prostředků. Bylo by užitečné udržovat o nich informovat a udržovat úctu, kterou si zasluhují. Povzbudilo by to i ty mladší, kteří se aktuálně podobně angažují ve prospěch druhých ve svém okolí, nebo i celých regionů.

Autoři: Karel Šot - bývalý předseda Pošumavského sportovního sdružení, Jaroslav Frič - přítel a účastník řady sportovních aktivit Jaroslava Dolejšího.