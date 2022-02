Bez závodění být ale úplně nechtěl, a tak si svůj program okořenil závodem Českého poháru v běhu na lyžích na Zadově. Muži absolvovali klasickou technikou trať dlouhou 15 km, kterou pořadatelé rozdělili do tří stejně dlouhých okruhů. Ve všech kolech byl nejrychlejší právě Jan Šrail, člen Sport Clubu Plzeň a laufařského Vltava Fund Ski Teamu, který díky svému výkonu porazil druhého Tomáše Kalivodu o téměř půl minuty.

Nejvíce ho baví běhat v lese a podél oceánu, v ráji ale trosečníky nepotkal

„Necítil jsem se po té koroně úplně komfortně, takže jsem se rozhodl, že do Estonska nepojedu a raději zůstanu doma, budu trénovat, a také půjdu do práce. Závod Českého poháru na Zadově byl moc fajn, cítil jsem se dobře a jsem rád, že jsem vyhrál. Na druhou stranu: byla tady jen česká konkurence, takže to pro mě bylo snazší,“ říkal Jan Šrail a narážel tím na závody Visma Ski Classics, kde závodí ti nejlepší laufaři z Norska, Švédska, nebo Ruska. A ti mají oproti Šrailovi i jiným českým závodníkům zcela jiné podmínky a ve finále i kvalitu.

Výsledková listina mužů.Zdroj: sport-casomira

Příběh nekončí. Hais má první ligový start, prohře s Plzní ale nezabránil