„Jsem moc spokojený. Vůbec jsem nevěděl, jak na tom letos budu, protože jsem téměř celého půl roku trénoval de facto sám. Odjezdil jsem pár akcí, absolvoval závody na kolečkových lyžích, ale to bylo tak všechno. Ve Švédsku mi to sedlo, skoro až do cíle jsem se držel v úvodním balíku, ale v posledním stoupání jsem polevil, protože jsem chtěl ušetřit síly do finiše," vysvětlil. „Což ovšem byla chyba, která se mi pak vymstila, protože tempo závodu bylo opravdu brutální. Škoda… mohl jsem skončit ještě o pět šest příček výš,“ řekl Deníku Jan Šrail po návratu domů a nezapomněl poté poděkovat ani servisnímu týmu. „Skvěle mi jely lyže, fantastická práce servisáků,“ pochvaloval si.

Jan Šrail doběhl ve Švédsku na 23. místě.Zdroj: Vltava Fund Ski Team & ed System Bauer Team

Další závod čeká čerstvě jednatřicetiletého Šraila, který i letos obléká barvy Vltava Fund Ski Teamu, 8. ledna v italské Misurině, kde se klasickou technickou poběží 42 km Tre Cime Criterium. „Přes svátky musím pořádně potrénovat a vypilovat detaily, protože leden bude náročný,“ uvědomuje si borec, který hodlá odjezdit všechny akce letošní série. „Cítím, že mám na to, abych letos už konečně skončil v elitní patnáctce,“ vypočítává optimisticky Jan Šrail.

Ve Švédsku se kromě individuálního závodu běžel také týmový závod (na 9 km), kde Šrailův Vltava Fund Ski Team obsadil až sedmnáctou příčku.

