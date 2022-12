„Těším se, hodně. Myslím si, že jsem slušně připravený, v trénincích jsem odvedl kus práce a už se nemohu dočkat, až to celé vypukne,“ řekl Jan Šrail před odjezdem do Alp. „Chtěl bych alespoň jednou v sezoně proklouznout do patnáctky, ale jinak bych se chtěl pohybovat v elitní dvacítce. Nemyslím si, že jsem od tohoto cíle nějak moc daleko, byť je pravda, že konkurence, obzvlášť pak závodníků ze severu Evropy, je tady zkrátka opravdu veliká,“ uvědomuje si chlapík, který již brzy oslaví své dvaatřicáté narozeniny.