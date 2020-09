Parádní sportovní pobyt v malebném prostředí Krkonoš má za sebou šumavský běžec na lyžích Jan Šrail. Devětadvacetiletý borec si přípravu na zimní sezonu zkrátil dalšími závody Efisan Skiroll Classics, seriálu běhů na kolečkových lyžích.

Jan Šrail v Krkonoších kraloval a poskočil na třetí místo historických tabulek. | Foto: Petra Zaděláková

První den čekal na závodníky výjezd ze Špindlerova Mlýna od přehrady Labská až na Špindlerovku. Hned od začátku 10,5 km dlouhého běhu do vrchu se jelo vysoké tempo, z nějž se utrhla dvojice Šrail a Řezáč, která si to v mohutném finiši rozdala o vítězství. Více sil prokázal o několik let mladší Jan Šrail, a obhájil tak loňské prvenství. Třetí místo obsadil Michal Schütz.