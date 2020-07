„Jakub Tonar má zkušenosti s mezinárodní házenou z Poháru EHF. Je silný v obranné činnosti, umí se prosadit a má schopnosti dále se rozvíjet,“ řekl klubovému webu Eintrachtu sportovní ředitel Martin Murawski.

Tonarovi v Plzni končila smlouva a na nových podmínkách se na západě Čech nedomluvil.

NOVÝ SPONZOR KLUBU MÁ VELKÉ AMBICE

Třiadvacetiletá levá spojka jednala od ledna s několika týmy z druhé a třetí německé bundesligy i jinými zahraničními kluby. „Ale nikdo nepřišel s konkrétní nabídkou, byť s jedním klubem jsem jednal hodně konkrétně, ale nakonec to nabourala koronavirová krize,“ vysvětlil Jakub Tonar.

Oťukávání s Hildesheimem nastalo v květnu přes tamějšího exkarvinského gólmana Jakuba Lefana. „Jednáním a podmínkami mně byl Hildesheim sympatický. Přestup se upekl rychle. Myslím si, že česká extraliga bude kvalitou přelom třetí a druhé bundesligy, takže jsem si nepohoršil,“ dodal.

Nejlepšího střelce Talentu Plzeň minulé sezony přesvědčily i ambice klubu. „Přišel nový investor, který po celém Německu vlastní síť kaváren, takže Hildesheim měl co nabídnout a nemusel řešit nejistotu jako jiné kluby. Těší mě, že jsem se stal součástí nového projektu, který vypadá hodně zajímavě. Cíle a ambice jsou obrovské, ale já jsem opatrnější, protože z minulé sezony zůstalo pět šest hráčů. Jinak se kádr kompletně vyměnil,a uvidíme, kolik času nám bude trvat, aby si to sedlo,“ řekl Tonar.

Kromě Tonara získal Hildesheim levou spojku, Dána Martina Vilstrupa z první norské ligy, pravé spojky Jonase Richardta a Jana Winklera a pivota Moritze Schadeho z druhé německé bundesligy či devatenáctiletého Martina Schmiedta se slovenskými kořeny, který působil v akademii bundesligového Rhein-Neckar Löwen. „Na papíře má tým velkou sílu,“ doplnil Jakub Tonar.

V sezoně 2016/2017 Hildesheim postoupil do druhé bundesligy, ale po roce sestoupil. „Ale ve třetí bundeslize hraje kolem druhého a třetího místa. Hildesheim má dlouhodobě ambice postoupit výš. Je to stabilní klub a finančně zaopatřený, takže toto mi dávalo jistotu a důvěru, že jsem udělal správný krok, a teď už to bude jen na mně,“ uvedl házenkář, který v Plzni strávil pět sezon a s Talentem vyhrál mistrovský titul i Český pohár.

Konkurentem plzeňského odchovance bude jednatřicetiletý Dán Vilstrup. „Klub očekává, že vytvoříme velmi silné duo. Typologicky jsme rozdílní, protože Vilstrup má kolem dvou metrů a dobrou střelbu z dálky. Ode mě trenér bude očekávat hru jeden na jednoho, kombinace, ale i střelbu z dálky. Občas bych měl alternovat i na střední spojce,“ popsal Tonar.

HÁZENÁ, TRENÉR MLÁDEŽE I PRÁCE VE FITCENTRU

Přestože mu smlouva zajišťuje profesionální podmínky, bude Jakub Tonar pracovat na částečný úvazek. „Nejsem typ člověka, který by chtěl doma sedět na zadku, takže jsem se kvůli zlepšení němčiny a kontaktu s lidmi domluvil na úvazku dvakrát pět hodin týdně ve fitcentru. A měl bych nastoupit k mládeži jako trenér. Mám vystudovanou licenci, v Plzni jsem trénoval s Tomášem Černým minižáky a hodně mě to chytlo,“ sdělil.

Do přípravy se zapojí na začátku srpna, od této doby mu klub zajistil v Německu bydlení. „V červenci budu individuálně trénovat v Plzni podle plánu kondičního trenéra Hildesheimu,“ prozradil Jakub Tonar, jehož bratr Michal hraje za Talent Plzeň a otec Michal bude od nové sezony trénovat Zubří.

A Tonarův bratranec Jakub Strýc prošel… Hildesheimem.