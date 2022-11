I Am Fighter 6: Klára Strnadová skolila bitkařku z Albánie na body

/FOTO/ Klatovská rodačka, přední česká kickboxerka - bojovnice Klára Strnadová, má za sebou další krásný zápas. Již osmnáctý v letošním roce. V sobotu večer se v pražské hale Královka v rámci šestého galavečera organizace I Am Fighter utkala s nebezpečnou Exmirou Rexhmatiovou, a to v malých rukavicích v disciplíně K-1 váhové kategorie do 52 kilogramů.

Klatovská kickboxerka Klára Strnadová na sobotní akci organizace I Am Fighter. | Foto: Am Fighter / facebook Kláry Strnadové