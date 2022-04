Do nástrah těžkého terénu, který výrazně poznamenal předešlý sníh i déšť, vyrazila třicítka běžců. Muži běželi tři okruhy (10,5 km), ženy a František März z Koutu na Šumavě coby jediný účastník závodu v kategorii nad 70 let, o jeden okruh méně (7 km).

Z archivu Deníku: Husínský kros.Zdroj: Deník/Tomáš Kanta

Hlavní mužskou kategorii do 39 let sice vyhrál černošický Jan Kasal, ale absolutního vítěze nabídla kategorie od 40 do 49 let. V té dominoval Tomáš Görner z Atletiky Klatovy a díky času rovných čtyřiačtyřiceti minut se stal král letošního ročníku tradičního běhu v Tajanově.

OBRAZEM: Hradešice bojovaly, ale z vítězství se radovala rezerva Sušice

Mezi ženami zvítězila Nikola Hatová z Plzně, druhý nejrychlejší čas zaběhla zkušená běžkyně Marie Spasová ze Švihova, mimochodem naprosto suverénní vítězka kategorie žen od 36 do 44 let a třetí místo obsadila ´eaglovická´ Michaela Lyer, pro změnu vítězka v nejstarší kategorii žen nad 45 let.

Z archivu Deníku: Husínský kros.Zdroj: Deník/Tomáš Kanta

Letošní ročník Ešus ligy, který je již osmatřicátý v historii, pokračuje ve svátek 1. května již 43. ročníkem Jarního přespolního běhu v Nýrsku, na který 6. května naváže Mochtínský přespolní běh – ten letos slaví své padesáté narozeniny.

11. ročník Husínského krosu

Muži do 39 let: 1. Jan Kasal (Černošice, 44:25), 2. Miroslav Forst (OCRT Sušice, 45:18), 3. Michal Král (Klatovy, 47:23), 4. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 47:31), 5. Dan Kadlec (Klatovy, 48:37), 6. Pavel Salvetr (Klatovy, 48:38), 7. Jaromír Janoušek (SDJ Třebýcinka, 49:24), 8. Pavel Kabourek (Poběžovice, 1:01:41).



Muži od 40 do 49 let: 1. Tomáš Görner (Atletika Klatovy, 44:00), 2. Martin Sokol (AXON Sport Team, 45:52), 3. Pavel Jílek (Cykloservis Malát Klatovy, 48:25), 4. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 50:02), 5. Oldřich Bouda (Rozběháme Klatovy, 1:00:38).



Muži od 50 do 59 let: 1. Josef Boček (Sokol Dolany, 46:23), 2. Miloš Brejcha (OCRT Sušice, 48:13), 3. Zdeněk Forster (AC Domažlice, 49:13), 4. Karel Žambůrek (AC Domažlice, 51:53), 5. Karel Voráček (Sokol Dolany, 52:25).



Muži nad 60 let: 1. Jaroslav Pudil (M2 Sport Bečvář Strakonice, 47:50), 2. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice, 49:27), 3. Miroslav Hanzlík (Eaglovice Team, 1:04:35), 4. František März (Kout na Šumavě, 1:04:23). Pozn.: František März (ročník 1943) běžel 6,2 km.



Ženy do 35 let: 1. Nikola Hatová (Plzeň, 32:38), 2. Zuzana Kohoutová (Fanoušovo coury, 50:15). Ženy od 36 do 44 let: 1. Marie Spasová (Švihov, 34:25), 2. Olga Olšanová (Eaglovice team, 38:36), 3. Radka Ouřadová (AC Klatovy, 43:10).



Ženy nad 45 let: 1. Michaela Lyerová (Eaglovice team, 36:05), 2. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 36:53), 3. Mirka Zámečníková (Rozběháme Klatovy, 37:16), Ivana Machová (Fanoušovo coury, DNF).

Měcholupy mají další zářez! Čtvrté místo? Překvapení, rozplývá se trenér Novák