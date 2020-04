První dva závody nové sezony Ešus ligy, okresního seriálu běhů mimo dráhu byly zrušeny. Třetím dílem 36. ročníku prestižní série měl být v neděli 19. dubna závod zvaný Husínský kros v Tajanově u Klatov.

Husínský kros se poběží v netradiční podobě. | Foto: Miroslav Benda

Současná situace ale nedovoluje pořádat závody s hromadným startem, a tak organizátoři vymysleli šalamounské řešení. „Jelikož aktuální nouzový stav neumožňuje konání Husínského krosu, nebude možné tento závod uskutečnit v klasickém režimu. Přesto skalní příznivci Ešus ligy dali hlavy dohromady, výsledkem čehož je možnost zaběhnout si „Husín“ nikoliv virtuálně, ale naostro po trase v závodním tempu. Jediný rozdíl bude v tom, že to nebude klasický závod s hromadným startem, ale uskuteční se bez soupeřů (aktuálně je povoleno sportování ve dvojicích, tudíž můžete běžet ve dvou). Naštěstí pro Husínský kros je typické roztahané závodní pole, takže většina závodníků mívá tyto podmínky i v „normálním“ závodě. Prostě, každý si může proběhnout trať, kdykoli se mu to bude hodit. Kája Voráček přislíbil pro neznalé vyznačení trati, muži mají tři kola, ženy a muži nad 70 let o kolo méně. Start je na asfaltce směr Svrčovec pár metrů za plotem tajanovských kurtů (bude vyznačeno), cíl kousek od startu cca na spojnici mezi prvními tajanovskými domy na polní cestě z Dupandy – bude též vyznačeno (nebo koukněte na autentickou mapu na stránce závodu),“ uvedli pořadatelé Ešus ligy na stránkách běžeckého seriálu.