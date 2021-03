Jmenuje se Luboš Gaborík, narodil se před necelými dvanácti lety ve znamení Raka a v současné době hraje tenis za TK Škoda Plzeň pod vedením trenérky Evy Krejčové.

Tenista Luboš Gaborík. | Foto: archiv rodiny

Talentovaný klučina z Bezděkova ale teď stejně jako celá řada jeho vrstevníků prožívá složité období. Kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením nemůže dělat to, co ho tak moc baví. „Je to velká změna. Nemůžeme hrát a od prosince máme zakázáno i trénovat,“ posteskl si nadaný mladík.