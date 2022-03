FOTO, VIDEO: Fantazie! Klatovští žáci slaví titul krajských mistrů ve futsale

„Do Plzně jsme jely v dosti oslabené sestavě. Jak se blíží konec sezony, bohužel se zvyšuje počet zranění. Navíc nám oproti minulým zápasům nemohly pomoci juniorky, které hrály svůj vlastní zápas. Od začátku jsme bojovaly o každý míč, ale náš výkon na soupeřky nestačil, za dva zápasy jsme se dostaly jen do jedné vyrovnané koncovky. I když nás čekají ještě dva dvojzápasy, už nyní je z tabulky jasné, že skončíme ve skupině na posledním osmém místě,“ stýskala si klatovská volejbalistka a kapitánka Eva Petrmichlová.

Volejbalistky SK Volejbal Klatovy.Zdroj: archiv Evy Petrmichlové

Poslední místo znamená sestup, ale určitá naděje na udržení druhé ligy ve městě pod Černou věží ještě existuje. V rukou ji však nemají volejbalistky Klatov. I když ve druhé fázi možného scénáře vlastně možná trochu ano… „Ano, oficiálně týmy na osmých místech ve skupinách druhé ligy sestupují do kraje. Ještě je tu však malá možnost, že pokud se do baráže nepřihlásí všichni vítězové z jednotlivých krajských přeborů, mohl by nám svaz nabídnout si zahrát baráž o udržení druhé ligy. Ale to jsou zatím jen neoficiální informace a spekulace,“ přemýšlela nahlas zkušená volejbalistka.

Výsledky 23. a 24. kola: Volejbal Plzeň B – SK Volejbal Klatovy 3:0 (17, 10, 27) a 3:0 (21,11,19), TJ Baník Příbram – VSK Slavia JU České Budějovice 0:3 (-18, -17, -17) a 3:1 (-23, 23, 19, 15), TJ Kralupy – Volejbal Domažlice 3:1 (22, -8, 14, 22) a 1:3 (19, -23, -15, -22), ČVUT Praha – Bohemians Praha 3:0 (16, 24, 17) a 2:3 (-22 ,22, -23, 21, -11). Následující program (25. a 26. kolo) – sobota 10.00 a 14.00: ČVUT Praha – TJ Baník Příbram, Bohemians Praha – TJ Kralupy, Volejbal Domažlice – Volejbal Plzeň B, neděle 10.00 a 14.00: SK Volejbal Klatovy – VSK Slavia JU České Budějovice.

2. liga žen, skupina A.Zdroj: ČVF

