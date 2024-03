Je definitivně vymalováno. Navíc bez jediné vady na kráse. Stolní tenisté TJ STOTEN Horažďovice porazili ve víkendovém dvojkole letošního ročníku regionální divize druhou Lhůtu i Horní Bělou shodně 10:3 a s předstihem slaví vysněný postup mezi třetiligovou smetánku.

Marek Šimanovský v zápase s Ondřejem Ulbrichem ze Lhůty. | Foto: Petr Láriš.

Již první zápas na půdě Lhůty mohl o jejich osudu rozhodnout. Pokud by totiž Horažďovice svého největšího konkurenta porazily, ve zbývajících zápasech sezony mohly klidně i všechno prohrát. STOTEN, který v sezoně doposud neztratil ani bod, ale neponechal nic náhodě, a domácí tým přejel jasně 10:3.

„Vstup do utkání byl nerozhodný a po čtyřhrách byl stav 1:1. Dále jsme už ale nepřipustili žádné velké drama, ačkoliv byla k vidění zajímavá a napínavá utkání. V některých důležitých okamžicích se ovšem přiklonilo štěstí na naši stranu," řekl kapitán horažďovických stolních tenistů Petr Láriš. Podobný průběh měl i další zápas za stoly Horní Bělé, kterou Horažďovice porazily taktéž 10:3.

„Tento zápas byl od začátku uvolněnější. Domácí, vědomi si našich kvalit, si spíš chtěli zahrát, než aby nějak tlačili na výsledek," okomentoval Láriš druhý souboj.

Marek Šimanovský ve čtyřhře s Petrem Macelou.Zdroj: Petr Láriš.

Horažďovice po víkendu zůstávají stoprocentní a rády by tuto brilantní a těžko uvěřitelnou bilanci udržely až do konce. Podaří se jim to? V cestě stojí už jen SKUŘ Plzeň C a Břasy, tedy jedenáctý, respektive šestý tým tabulky.

19. kolo: TJ Sokol Lhůta - TJ STOTEN Horažďovice 3:10

Sady: 17:33. Míčky: 412:504. Vrchní rozhodčí: Jaromír Horský. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 20 minut. Čtyřhry: 1:1 (Ulbrich, Protiva - Macela, M. Šimanovský 3:1, Vycudilík, Michal - Láriš, Pařízek 1:3). Sestava a body TJ STOTEN Horažďovice ve dvouhrách: Martin Pařízek 3:0, Petr Láriš 2:1, Petr Macela 3:0, Marek Šimanovský 1:1.

20. kolo: TJ Sokol Horní Bělá - TJ STOTEN Horažďovice 3:10

Sady: 15:34. Míčky: 428:510. Vrchní rozhodčí: dohoda. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 10 minut. Čtyřhry: 1:1 (P. Nechutný mladší, M. Nechutný - M. Šimanovský 3:2, P. Nechutný starší, Janda - Láriš, Pařízek 3:1). Sestava a body TJ STOTEN Horažďovice ve dvouhrách: Marek Šimanovský 3:0, Martin Pařízek 2:1, Petr Macela 3:0, Petr Láriš 1:1.

Kompletní výsledky 19. kola divize ve stolním tenise: Union Plzeň B - TJ Sokol Břasy 7:10, TJ Sokol Lhůta - TJ STOTEN Horažďovice 3:10, TJ Sokol Horní Bělá - TJ Sokol Nezvěstice 10:3, TJ Slavoj Stod - KST Klatovy 9:9, SK Jiskra Domažlice - TJ Sokol Plzeň V. 10:4, výsledky 20. kola divize: Union Plzeň B - SKUŘ Plzeň C 10:6, SKUŘ Plzeň B - TJ Sokol Břasy 10:6, TJ Sokol Horní Bělá - TJ STOTEN Horažďovice 3:10, TJ Sokol Lhůta - TJ Sokol Nezvěstice 10:3, SK Jiskra Domažlice - KST Klatovy 9:9, TJ Slavoj Stod - TJ Sokol Plzeň V. 7:10.

