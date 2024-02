13. dubna bylo otevřeno Metropolitní muzeum umění v New Yorku, byl odhalený Jeffersonův památník ve Washingtonu, nebo byla v Praze vytvořena jednotná mládežnická organizace Československý svaz mládeže. To všechno ale v dávné minulosti. Naopak 13. dubna tohoto roku se v Sušici uskuteční další ročník Horského půlmaratonu, který pořádá organizace Sportheart v čele ředitelkou závodu Lucií Hrabý.

Horský půlmaraton Sušice se blíží. | Video: Horský půlmaraton Sušice

Hlavní závod měří 21,1 km s převýšením 800 metrů s tím, že aktéři půlmaratonu vystoupají na tři šumavské vrcholy - Kalich, Sedlo a Kalovy. Tento náročný horský trail si mohou zájemci zaběhnout nejen sami, ale také ve štafetách. Novinkami blížící se akce jsou doplňující závody Hobby a Canicross o délce 12,1 km s převýšením více než 400 metrů. „Součástí akce budou také dopolední dětské závody i s doprovodným programem, který ještě budeme upřesňovat," sdělila Deníku Lucie Hrabý, ředitelka závodu, která na svém pořadatelsky druhém ročníku pracuje nepřetržitě od září loňského roku.

A na co se kromě samotných závodů mohou běžci a běžkyně (ale i děti) ještě těšit? Na parádní a přátelskou atmosféru ve výborném sportovním kolektivu, hodnotné ceny od partnerů, finišerské medaile, ale také fotokoutek, nebo třeba fantastickou gastronomii na ostrově Santos, kde bude útočiště, start i cíl.

Zdroj: Horský půlmaraton Sušice

Start hlavního závodu na 21,1 km je na pořadu v sobotu 13. dubna ve 13 hodin, hobbíci začínají o pět minut později a u canicrossu zazní úvodní výstřel ve 13.10 hodin. Startovné do hlavního závodu a canicrossu činí při přihlášení do 31. března 550 Kč, štafetáři zaplatí 750 Kč a hobbíci pětistovku. První dvě stovky přihlášených navíc najdou ve svém startovní balíčku dárek. U dětských závodů je v ceně startovného( ve výši 100 Kč) občerstvení, startovní číslo, medaile, drobná cena i vstup do zábavního parku. Registrace i platba startovného u dětí, které budou rozděleny do pěti věkových kategorií, proběhne až na místě.

S nápadem uspořádání Horského půlmaratonu kdysi přišel Matěj Molcar, který bohužel v létě roku 2022 s kamarádem a spolupracovníkem Sígou Schwarzkopfem mladším tragicky zahynuli. Oba pánové byli šéfové sušické firmy High Point, která vyrábí outdoorové oblečení. Matěj Molcar byl mimo jiné velkým sportovním nadšencem. I na něj a Sígu Schwarzkopfa mladšího se bude během dvanáctého ročníku Horského půlmaratonu Sušice vzpomínat.

Zdroj: Horský půlmaraton Sušice

