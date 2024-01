Pouhé dva body na vedoucí pozici ale ztrácí druhá rezerva KOC Sušice, která o víkendu porazila Blížejov i céčko Dobřan. Nedaří se naopak záloze divizního Klubu stolního tenisu Klatovy, která nestačila na céčko Nýřan ani na třetí céčko Sokola Bor a v tabulce je aktuálně na sestupové desáté příčce.

Krajský přebor 2. třídy, skupina A - výsledky 13. a 14. kola: TJ STOTEN Horažďovice C - TJ Dobřany C 10:3 (čtyřhry 2:0, sestava a body Horažďovic: Trefný 2:1, Vojáček 2:0, R. Šimanovský 1:2, Buriánek 3:0), KOC Sušice B - TJ Sokol Blížejov 10:6 (čtyřhry 1:1, sestava a body Sušice: Baierl 2:2, Kopřiva 3:0, Vítek 0:3, Jarab 4:0), TJ Sokol Bor C - TJ Sokol Domažlice 10:6, TJ Sokol Klabava B - TJ Slavoj Stod 7:10, TJ Baník Líně - TJ Hraničář Částkov 10:3, KOC Sušice B - TJ Dobřany C 10:2 (čtyřhry 1:1, sestava a body Sušice: Baierl 2:0, Kopřiva 2:0, Milfort 2:1, Jarab 3:0), TJ STOTEN Horažďovice C - TJ Sokol Blížejov 10:6 (čtyřhry 1:1, sestava a body Horažďovic: Trefný 4:0, Vojáček 2:1, R. Šimanovský 0:3, Buriánek 3:1), TJ Nýřany C - KST Klatovy B 10:6 (čtyřhry 0:2, sestava a body Klatov: Javorský 2:2, Nedoma 2:2, Belfín 0:3, Koval 0:3), TJ Nýřany C - S. Domažlice 1:10, TJ Sokol Bor C - KST Klatovy B 10:7 (čtyřhry 2:0, sestava a body Klatov: Belfín 2:2, Nedoma 4:0, Hlavsa 0:4, Koval 1:2).