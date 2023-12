Jako první se béčko Horažďovic utkalo za zelenými stoly TJ Heřmanova Huť. Ačkoliv v dramatickém zápase, ve kterém hned šestkrát rozhodovaly páté sady, prohrávalo už 1:5, nakonec ve slátané sestavě Pavel Mandák, Lukáš Mandák, Rojík a Buriánek vyhrálo velice těsně 10:8. Nezklamal zejména (a opět) matador Pavel Mandák, který heroickým výkonem uhrál všechna svá čtyři utkání.

Další zápas na palubovce céčka plzeňského Unionu (10. kolo) byl již pouze formalitou, kdy bylo nejpodstatnější se k zápasu po zasněžených silnicích hlavně doklouzat. Soupeř, ačkoliv hrál doma, nastoupil pouze ve třech hráčích a svůj jediný zápas vyhrál až za stavu 9:0 pro Horažďovice, které uspěly 10:1.

Horažďovické béčko tak na podzim vyhrálo všech jedenáct zápasů s impozantním skóre 110:33 a drží se na prvním místě tabulky o devět bodů před druhým Mirošovem. Na třetím místě je Sušice, která v posledním dvojkole roku vyhrála na půdě Unionu Plzeň C, ale nestačila na Heřmanovu Huť. Plánice, která v derniéře podlehla Mirošovu, ale zdolala béčko Nýřan, se do zimního spánku uložila se ziskem třiadvaceti bodů na solidní osmé příčce.

Krajský přebor 1. třídy (skupina A), výsledky 10. kola: TJ Sokol Pocinovice - TJ Nýřany B 8:10, TJ Sokol Plánice - TJ Sokol Mirošov 5:10 (čtyřhry: 0:2, sestava a body Plánice: Koval 2:1, Novák 0:3, Reiser 2:1, Sladký 1:3), TJ Sokol Kralovice - TJ Sokol Klabava 10:7, TJ Sokol Osek u Rokycan - TJ Sokol Plzeň V. C 7:10, Union Plzeň C - TJ STOTEN Horažďovice B 1:10 (čtyřhry 0:1, WO 0:3, sestava a body Horažďovic: P. Mandák 3:0, Rojík 2:0, Buriánek 1:0, R. Šimanovský 0:1), TJ Heřmanova Huť - KOC Sušice 10:5 (čtyřhry 2:0, sestava a body Sušice: P. Mazura 2:2, Holý 2:1, D. Mazura 1:2, Milfort 0:3), výsledky 11. kola: TJ Heřmanova Huť - TJ STOTEN Horažďovice B 8:10 (čtyřhry: 0:2, sestava a body Horažďovic: L. Mandák 2:2, Rojík 2:2, P. Mandák 4:0, Buriánek 2:2), TJ Sokol Pocinovice - TJ Sokol Mirošov 0:10, TJ Sokol Kralovice - TJ Sokol Plzeň V. C 10:2, TJ Sokol Osek u Rokycan - TJ Sokol Klabava 9:9, TJ Sokol Plánice - TJ Nýřany B 10:7 (čtyřhry: 1:1, sestava a body Plánice: Koval 3:1, Novák 2:2, Reiser 2:1, Sladký 2:2), Union Plzeň C - KOC Sušice 8:10 (čtyřhry: 2:0, WO: 0:4, kontumace: 0:1, sestava a body Sušice: Holý 1:2, P. Mazura 2:1, Milfort 0:3, D. Mazura 2:0).