Čtvrtou květnovou sobotu, tedy 23. května se měl uskutečnit již 55. ročník Horažďovické padesátky, druhého nejstaršího dálkového pochodu v Čechách. Kvůli pandemii koronaviru se však tato akce neuskuteční v řádném termínu. Pořadatelé totiž oblíbenou turistickou akci odložili. Snad na září.

Horažďovická padesátka je odložena. | Foto: ČTK

„Po zveřejnění plánu uvolňování veřejného života je jasné, že po padesáti čtyřech ročnících našeho pochodu konaného vždy čtvrtou sobotu v květnu, letošní čtvrtou sobotu zůstane nádvoří zámku prázdné a datum na již vyrobených, letos barevných a širších suvenýrových skleničkách nebude platit. Doufáme ale, že se situace uklidní a my všechny příznivce Horažďovické padesátky pozveme na některou snad zářijovou sobotu, že znovu budeme držet v ruce popisy tras s přáním „Zdrávi došli!“ a udržíme tak nepřerušenou řadu ročníků H50 (mimochodem - tím bychom překonali pochod Praha - Prčice, který byl pro letošek definitivně zrušen). Do té doby se udržujte v kondici vycházkami nebo vyjížďkami do okolí našeho města a hlídejte zprávy o přípravě či konání odloženého pochodu,“ napsal na svůj facebook Klub přátel Horažďovické padesátky.