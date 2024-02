Zdá se, že je nic nezastaví. Stolní tenisté divizních Horažďovic vyhráli další dva zápasy, zůstávají stoprocentní a míří mezi třetiligovou smetánku. Parta okolo kapitána mužstva Petra Láriše tentokrát na domácí půdě přejela Stod i Jiskru Domažlice shodně 10:3 a v čele tabulky má už sedmibodový náskok před druhou Lhůtou, která o víkendu sice porazila céčko SKUŘE Plzeň, ale pak remizovala za stoly Sokola Břasy.

Stolní tenis, ilustrační snímek. | Foto: Jaroslav Loskot

Proti Stodu šlo v Horažďovicích o zcela jednoznačnou záležitost. Po dvou hodinách a patnácti minutách bylo hotovo. „Opět jsme vyhráli obě čtyřhry. Hosté pak průběžný stav korigovali, kdy proti sobě nastoupili dva junioři Marek Šimanovský a Ondřej März," popisoval Petr Láriš úvod utkání se Stodem.

A byl to právě on s Petrem Macelou, kteří své utkání zvládli a Horažďovice rázem vedly 4:1. Martin Pařízek pak sice nečekaně prohrál s Tomášem Märzem a připsal si první porážku v divizi, ale to bylo ze strany soupeře z Plzeňska téměř vše. Tomáš März potom porazil ještě Marka Šimanovského, ale všechny zbývající zápasy již ovládl domácí STOTEN, který se tak radoval z vysokého vítězství 10:3.

Beáta Přerostová a Matěj Beneš vybojovali na Malé ceně Chodska prsařské zlato

Odpolední zápas se silnou sestavou Domažlic sliboval větší podívanou, a také se bylo na co koukat. „I přes konečný výsledek 10:3 v náš prospěch byl k vidění opravdu kvalitní stolní tenis, který by hodil spíše do třetí ligy. Krásné zápasy sehrála zejména domažlická hvězda Ulrich Hosse," konstatoval Petr Láriš, který s německým borcem prohrál jasně 0:3.

Zkušený harcovník Hosse, jenž má v letošní divizní sezoně bilanci 56:8, ale své další dva zápasy prohrál. Nad jeho síly byli Martin Pařízek i Petr Macela, nejlepší hráč divize, jenž se může pyšnit unikátní bilancí dvaačtyřiceti výher a žádné porážky. „Do odpoledního utkání zasáhl i náš druhý junior Lukáš Mandák, který jednou vyhrál a jednou prohrál," poznamenal Petr Láriš malou změnu v sestavě oproti úvodnímu zápasu dvojkola se Stodem.

FOTO: Otavské Vydry se dočkaly! Kluci to urvali jako tým, jásali trenéři

Horažďovičtí stolní tenisté jsou čtyři kola před koncem soutěže na prvním místě se stoprocentní bilancí a sedmibodovým náskokem před druhou Lhůtou. A právě se Lhůtou se STOTEN utká příště, a pokud vyhraje, stane se mistrem.

17. kolo: TJ STOTEN Horažďovice - TJ Slavoj Stod 10:3

Sady: 33:16. Míčky: 502:410. Vrchní rozhodčí: Petr Macela. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 15 minut. Čtyřhry: 2:0 (Macela, M. Šimanovský - O. März, Roch 3:2, Láriš, Pařízek - Hořan, T. März 3:1). Sestava a body Horažďovic: Marek Šimanovský 1:2, Petr Macela 2:0, Petr Láriš 3:0, Martin Pařízek 2:1.

18. kolo: TJ STOTEN Horažďovice - SK Jiskra Domažlice 10:3

Sady: 33:14. Míčky: 481:370. Vrchní rozhodčí: Petr Macela. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 2 hodiny a 30 minut. Čtyřhry: 2:0 (Macela, M. Šimanovský - Hosse, Pangrác 3:0, Láriš, Pařízek - Baštář, Mareš 3:0). Sestava a body Horažďovic: Petr Macela 3:0, L.Mandák 1:1, Petr Láriš 2:1, Martin Pařízek 2:1.

Kompletní výsledky regionální divize ve stolním tenise - 17. kolo: TJ STOTEN Horažďovice - TJ Slavoj Stod 10:3, TJ Sokol Plzeň V. - Union Plzeň B 9:9, TJ Sokol Nezvěstice - SK Jiskra Domažlice 0:10, KST Klatovy - SKUŘ Plzeň 4:10, TJ Sokol Břasy - TJ Sokol Horní Bělá 10:3, SKUŘ Plzeň C - TJ Sokol Lhůta 2:10, výsledky 18. kola: TJ STOTEN Horažďovice - SK Jiskra Domažlice 10:3, TJ Sokol Nezvěstice - TJ Slavoj Stod 4:10, KST Klatovy - Union Plzeň B 10:2, TJ Sokol Břasy - TJ Sokol Lhůta 9:9, SKUŘ Plzeň C - TJ Sokol Horní Bělá 8:10.

Zdroj: ČAST

Splnili jsme cíl, ale tak hrát nemůžeme, čílil se kouč po trapasu v Kutné Hoře