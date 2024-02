Divize ve stolním tenise coby nejvyšší soutěž Plzeňského kraje má za sebou další dvojkolo probíhající sezony. To přineslo mimo jiné i atraktivní derby mezi domácím KST Klatovy a hegemonem tohoto ročníku - TJ STOTEN Horažďovice. Hosté ve městě karafiátů potvrdili roli jednoznačného favorita a po třech a půl hodinách bojů zvítězili 10:3.

Stolní tenis, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Domácí nastoupili v kombinované sestavě, kdy své síly soustředili na krajský přebor 2. třídy. Po čtyřhrách jsme vedli 2:0, potom 5:0. Následně Míra Jehlík udělal první bod domácích, kdy porazil Marka Šimanovského a za stavu 7:1 ještě mě. Na 7:3 následně korigoval Lukáš Zahradník, kdy i své druhé utkání prohrál náš Marek Šimanovský. Petr Macela a Martin Pařízek své zápasy suverénně uhráli a oba připsali po třech bodech," komentoval zápas kapitán horažďovického mančaftu Petr Láriš. „Zápas s Horažďovicemi byl od začátku jasnou záležitostí. Hosté by v této sestavě klidně vyhráli třetí ligu. My jsme navíc nastoupili v oslabené sestavě, takže co se týče výsledku, nebylo co řešit. Přesto se nám podařilo vybojovat tři body a navíc jsme ještě neproměnili mečbol ve čtyřhře," zmínil kapitán domácích Klatov Lukáš Zahradník.

15. kolo: KST Klatovy - TJ STOTEN Horažďovice 3:10

Sady: 11:34. Míčky: 355:449. Vrchní rozhodčí a rozhodčí: dododa. Délka utkání: 3 hodiny a 30 minut. Čtyřhry: 0:2 (Kesman, Koval - Macela, M. Šimanovský 0:3, Zahradník, Jehlík - Láriš, Pařízek 2:3). Sestava a body KST Klatovy: Lukáš Zahradník 1:2, Karel Kesman 0:2, Lukáš Koval 0:2, Miroslav Jehlík 2:1. Sestava a body TJ STOTEN Horažďovice: Martin Pařízek 3:0, Petr Macela 3:0, Petr Láriš 2:1, Marek Šimanovský 0:2.

Klatovští si nicméně spravili chuť ve druhém utkání, v němž deklasovali Nezvěstice 10:2. „Odpoledne to bylo naprosto opačné utkání, kdy jsme přivítali poslední celek tabulky. Zde jsme splnili roli favorita a od začátku jsme měli utkání pod kontrolou. Hostům se podařilo uhrát jen dva body a vyhráli jsme tak drtivě a zcela zaslouženě 10:2. Takže víkend dopadl přesně dle očekávání a my se tak momentálně nacházíme v klidném středu tabulky, kde doufám i tuhle sezonu dohrajeme," přeje si Lukáš Zahradník.

16. kolo: KST Klatovy - TJ Sokol Nezvěstice 10:2

Sady: 31:10. Míčky: 421:302. Vrchní rozhodčí a rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 1 hodina a 55 minut. Čtyřhry: 2:0 (Zahradník, Javorský - Hach, Hodek 3:1, Jehlík, Nováček - Šilhánek, Zoubele 3:0). Sestava a body KST Klatovy: D. Javorský 2:0, K. Nováček 0:2, Lukáš Zahradník 3:0, Miroslav Jehlík 3:0.

Druhé utkání víkendu zvládly i Horažďovice, které uspěly za stoly TJ Sokol Plzeň rovněž 10:2. „Odpoledne jsme jeli na plzeňský Sokol, kde nás čekal papírově silný soupeř nez v Klatovech. Ani zde se ale žádné drama nakonec nekonalo. Soupeř na začátku nastoupil pouze ve třech hráčích a proto i my jsme si dovolili zariskovat a ponechali Marka Šimanovského pro rezervu, kdy jej v sestavě áčka nahradil jeho otec Robert. Hrála se pouze jedna čtyřhra, kterou jsme dokázali urvat v náš prospěch. Druhou jsme vyhráli kontumačně," uvedl Petr Láriš, horažďovický stolní tenista, který se svými parťáky dovolili domácím urvat ve svůj prospěch pouze třináct sad a dva dílčí zápasy.

16. kolo: TJ Sokol Plzeň V. - TJ STOTEN Horažďovice 2:10

Sady: 13:30. Míčky: 314:418. Vrchní rozhodčí: Miroslav Panský. Rozhodčí: dododa. Délka utkání: 2 hodiny. Čtyřhry: 0:1 (Jánský, Vyleta - Láriš, Pařízek 2:3), bez boje (WO): 0:2. Sestava a body TJ STOTEN Horažďovice: Martin Pařízek 3:0, Petr Macela 3:0, Petr Láriš 1:0, Robert Šimanovský 0:2.

Horažďovice tak i nadále pokračují ve spanilé jízdě divizní soutěží, drží si stoprocentní bilanci a blíží se k postupu do třetí ligy. V aktuální tabulce už mají navíc náskok pěti bodů, protože druhá Lhůta překvapivě ztratila body na půdě záložního týmu Unionu Plzeň (9:9). Klatovští stolní tenisté jsou se sedmatřiceti bodů sedmí s tím, že na první barážovou pozici Horní Bělé už mají slušný desetibodový náskok, na sestup je tento polštář ještě o bod větší.

Ostatní výsledky 15. a 16. kola divize: SKUŘ Plzeň B - TJ Sokol Lhůta 7:10, Union Plzeň B - TJ Sokol Horní Bělá 10:8, Slavoj Stod - SKUŘ Plzeň C 10:5, Jiskra Domažlice - Sokol Břasy 9:9, TJ Sokol Plzeň V. - TJ Sokol Nezvěstice 10:0, Union Plzeň B - TJ Sokol Lhůta 9:9, SKUŘ Plzeň B - TJ Sokol Horní Bělá 10:6, Jiskra Domažlice - SKUŘ Plzeň C 10:4, Slavoj Stod - Sokol Břasy 7:10.

Zdroj: ČAST

