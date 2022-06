Vrátí se do míst, kam chodili už jako mladíci fandit. Teď budou v roli hlavních favoritů, i když do celkového pořadí „malého mistráku“ nezasáhnou, protože pojedou pouze tady. Berou to jako přípravu na Rallye Hustopeče (17.-18. června), třetí závod mistrovství ČR.