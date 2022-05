Zlatou medaili získala v kategorii III. Julia Cottier, v kategorii IV. Charlotte Cottier a v kategorii V. Aneta Vlčková. V první kategorii vybojovala stříbrnou medaili Linda Mášová, v kategorii III. Michaela Valdmanová a v kategorii V. Karolína Tománková. Zde to cinklo ještě jednou, a to zásluhou bronzové Amélie Mandákové. „V Tlučné jsme uspěli i v soutěži družstev. Družstvům v kategoriích I., III. a V. přibyly na krky zlaté medaile a v kategorii IV. zase kovy stříbrné. Pro náš oddíl to jsou super výsledky,“ radovaly se trenérky, které jsou samy odchované úspěšnou klatovskou gymnastikou.